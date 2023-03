Cutremur puternic în centrul Italiei. Seismul a avut intensitatea de 4,4. Localnicii au ieșit pe străzi

Un cutremur puternic a zguduit joi după-amiază, 9 martie, o regiune din centrul Italiei, aproape de orașul Perugia.

Un raport inițial al Centrului Seismologic European al Mediteranei susține că a fost un seism cu magnitudinea 5, dar autoritățile italiene l-au stabilit la 4,4 și au spus că epicentrul său a fost în orașul Umbertide, la nord-est de Perugia, arată Reuters.

Localnicii s-au repezit în stradă după ce s-a simțit cutremurul, a declarat Luca Carizia, primarul orașului Umbertide, agenției de presă italiene ANSA.

Clădirile, inclusiv școli și spitale, au fost verificate pentru daune, dar nu au existat rapoarte inițiale cu privire la situații de urgență, a adăugat el.

