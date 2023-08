Un cutremur cu magnitudinea de 4,9 pe scara Richter s-a produs duminică, 13 august, la 7 kilometri est de Sougia în Chania, declanșând activarea serviciilor de urgență prin linia 112.

Locuitorii din sudul Chaniei au primit un mesaj care-i sfătuia să evite zonele periculoase precum canioanele și stâncile, deoarece există riscul de alunecări de teren. Cutremurul a avut loc la ora 10.40 dimineața și a fost resimțit în regiunile vestice din Creta.

Epicentrul cutremurului s-a aflat la est de Sougia în Chania, la o adâncime focală de 10,7 kilometri.

