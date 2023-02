Sudul României a fost zgâlțâit din nou de un cutremur de intensitate medie, urmat de unul de intensitate scăzută. Primul, la 15.16, al doilea la 15.26, ambele în Gorj.

Potrivit Institutului Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului, în ziua de 14.02.2023, 15:16:53 (ora României), s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur semnificativ cu magnitudinea ML 5.7, la adâncimea de 40 km.

Cutremurul s-a produs la 102km NV de Craiova, 120km SV de Sibiu, 146km V de Pitesti, 161km SE de Timisoara, 183km SE de Arad, 195km S de Cluj-Napoca, 204km E de Belgrade, 208km E de Zemun, 212km NE de Nis, 212km V de Brașov.

Aceeași sursă anunță că la 15.26 s-a produs un al doilea seism în OLTENIA, GORJ un cutremur slab cu magnitudinea ML 3.4, la adâncimea de 10 km.

Cel de-al doilea seism s-a produs la 100km NV de Craiova, 110km SV de Sibiu, 138km V de Pitesti, 167km SE de Timisoara, 187km SE de Arad, 189km S de Cluj-Napoca, 202km V de Brasov, 214km E de Belgrade, 218km E de Zemun, 220km NE de Nis.

#Earthquake (#cutremur) possibly felt 22 sec ago in #Romania. Felt it? Tell us via:

⚠ Automatic crowdsourced detection, not seismically verified yet. More info soon! pic.twitter.com/PmALr0Pp7F