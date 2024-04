Cutremur în Taiwan. Ce magnitudine a avut seismul FOTO

Un cutremur cu magnitudinea 5,5 a zdruncinat luni, 22 aprilie, districtul Hualien din estul Taiwanului, a anunţat autoritatea taiwaneză pentru meteorologie, transmite Reuters.

Nu au fost semnalate deocamdată pagube materiale.

#Earthquake (#地震) confirmed by seismic data.⚠Preliminary info: M5.2 || 20 km SW of #Hualian (#Taiwan) || 8 min ago (local time 17:08:40). Follow the thread for the updates👇 pic.twitter.com/NhjIq1qgM6