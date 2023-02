Cutremur devastator în Turcia. Zeci de oameni au murit și sute de persoane au fost rănite VIDEO

Un cutremur foarte puternic, cu magnitudinea de moment evaluată de USGS la 7,8 s-a produs luni dimineaţă devreme, la adâncimea de 17,9 de kilometri, în partea de sud a Turciei, în provincia Gaziantep, în apropiere de graniţa cu Siria.

Regiunea sudică Gaziantep este unul dintre principalele centre industriale şi de producţie ale Turciei şi se învecinează cu Siria. În zonă sunt adăpostiţi, de asemenea, numeroşi refugiaţi.

Bilanţul cutremurului a crescut, acum fiind de 38 de morţi şi 450 de răniţi.

Guvernatorul provinciei Şanliurfa, Salih Ayhan, a anunţat că în provincia sa s-au înregistrat 15 morţi şi 30 de răniţi. “În acest moment, avem 15 cetăţeni decedaţi şi 30 de cetăţeni răniţii”, este preciizarea guvernatorului, potrivit dha.com.tr.

În Malatya, situaţia este mai gravă: guvernatorul Hulusi Şahin a anunţat că au murit 23 de persoane şi că alte 420 de persoane au fost rănite. De asemenea, s-au prăbuşit 140 de clădiri.

AFAD a anunţat că au avut loc 32 de replici, dintre care una cu magnitudinea 6,6. Cutremurul s-a resimţit puternic şi în provinciile Kahramanmaraş, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya şi Adana.

#BREAKING At least five reported dead after Turkey quake: governor pic.twitter.com/BFG9QfvFxQ