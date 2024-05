Producerea unui cutremur puternic în România ar însemna oameni prinși sub dărâmăturile clădirilor aparent noi sau consolidate, recunosc chiar unele autorități, cele care trebuie să acționeze în cazul unor astfel de dezastre naturale.

În România se vorbește de ani buni despre clădirile cu risc seismic, cele care s-ar prăbuși primele în cazul unui cutremur puternic, însă, mai puțin despre „clădirile noi”, care nu prezintă siguranță deplină din cauza unor planuri urbanistice eronate, susțin unii specialiști consultați de ziare.com.

Mai exact, în Capitală sunt sute de clădiri vechi din care se desprinde tencuiala. Cu alte cuvinte, nu este necesar să se producă un seism, pentru ca un acoperiș să ne cadă în cap, recunoaște actualul primar general al Bucureștiului, Nicușor Dan.

„Dacă vine un cutremur, o să fie rău, da. Adică sunt aceleași clădiri care au trecut şi prin cutremurul din 1977 şi o să fie rău”, menționa, recent, Nicușor Dan, la Prima News.

Unii dintre inginerii constructori susțin că pericolul există și în cazul clădirilor „aparent refăcute” sau chiar noi.

Ads

La ce ar trebui să fie atenți românii, dacă nu vor să fie victime ale cutremurelor

„Este vorba despre modul în care s-a construit până acum. Am văzut în marile orașe ale țării, nu doar în Capitală, construcții noi lângă ruine, fără a se respecta o distanță minimă pentru prevenție, pentru intervenție în caz de situații de urgență. Apoi, sunt aceste complexe rezidențiale, care nu știu cât de verificate au fost, dar din experiența mea de pe teren, am văzut că sunt materiale de construcție „fragile”, cum ar fi fier-betonul, pus cu economie. Desigur, o construcție după anii 2000 are alte standarde de calitate față de una din 1977, însă, le recomand românilor să nu cumpere niciodată o locuință până când nu primesc detalii, documente despre structura de rezistență a acelei case”, a menționat Marius Petculescu inginer constructor, pentru Ziare.com.

În ceea ce privește responsabilitatea pentru execuția lucrărilor, aceasta aparține șefului de șantier, a explicat, pentru Ziare.com, expertul tehnic Manole Stelian Șerbulea. Evident, beneficiarul lucrărilor este cel care trebuie să verifice calitatea acestora.

Ads

În cazul în care autoritățile publice sunt cele care trebuie să se asigure de consolidarea clădirilor, lucrurile devin mai complicate.

Spre exemplu, la București, în acest moment, sunt în reabilitare 150 de clădiri vechi, cu risc seismic ridicat, din cele 8000 existente, potrivit informațiilor prezentate de primarul Nicușor Dan. Se estimează că vor fi consolidate până în 2025 (n.r. cele 150 care au intrat în consolidare), însă, până atunci nu garantează nimeni că România va fi ferită de un cutremur puternic.

Situația nu este roz nici la Constanța. Expert: „Nota de plată pentru haosul din construcții. Să ne îndreptăm atenția și spre clădirile din Deltă fără aviz”

În Constanța, aproximativ 30% din clădirile cu risc seismic au fost publicate, iar legea prevede că primarii trebuie să inventarieze clădirile cu risc seismic până la 1 ianuarie 2025. Unii dintre experții tehnici consultați de Ziare.com, spun că haosul urbanistic din marile orașe pune în pericol viața oamenilor în cazul unui cutremur puternic.

Ads

„Pe brațele Dunării au „înflorit” zeci de vile și pensiuni. Sunt, de fapt, foste cherhanale, cantoane, puncte de observație din comunism. Au fost extinse, mărite, transformate pentru a deveni locații turistice. Dacă ne uităm ce se întâmplă pe brațul Sfântu Gheorghe, sunt aproximativ 80 de astfel de locații. Au fost construite pe diguri sau în zonele inundabile, multe dintre aceste locații nu au toate avizele pentru construcție, pentru că se afla pe diguri sau în zone inundabile, însă haosul din legea construcțiilor din acest domeniu a permis și asemenea anomalii, fără să se gândească nimeni la producerea unui cutremur. Asta este nota de plată pentru construcțiile haotice”, afirmă, pentru Ziare.com, expert tehnic în consolidarea construcțiilor, Alin Soare-Manucu.

Care sunt obligațiile autorităților pentru consolidarea clădirilor cu risc seismic. Ce prevede legea

România are legislație pentru a preveni prăbușirea clădirilor cu risc seismic, iar Ministerul Dezvoltării susține că sunt și fonduri în acest sens.

Ads

Până la data de 1 ianuarie 2025, conducătorii instituţiilor publice au obligația să demareze expertizarea tehnică a clădirilor, în vederea încadrării acestora în clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenţie, asupra construcţiilor cu destinaţia de unităţi sau instituţii de învăţământ în care se desfăşoară activităţi didactice care se află în patrimoniul instituţiilor publice respective, construite înainte de anul 1978. Expertizele tehnice în vederea încadrării școlilor în clasă de risc seismic şi a fundamentării măsurilor de intervenţie trebuie să fie gata până 1 iunie 2026, potrivit Legii privind reducerea riscului seismic, în vigoare din 2022.

Recent, ministrul Dezvoltării, Adrian Veștea, declara, că România este pregătită să consolideze clădirile cu risc seismic.

„Siguranța oamenilor care trăiesc, lucrează sau trec zilnic pe lângă aceste clădiri este primordială, iar Ministerul Dezvoltării este pregătit să susțină efortul de consolidare, efectele pozitive nefiind strict estetice sau structurale, ci și economice și sociale pe termen lung. Avem o viziune, avem bani, avem legislație, încurajez toți edilii și responsabilii din administrația locală și centrală să aplice pentru finanțare, pentru că avem școli, spitale, clădiri publice, blocuri de locuințe inventariate care așteaptă de ani de zile să intre în procesul de consolidare și reabilitare antiseismică”, afirma ministrul Adrian Veștea.

Ministerul Dezvoltării derulează Programul național de consolidare a clădirilor cu risc seismic ridicat din 2023, iar finanțarea este de 100% garantată de stat. Bugetul alocat este de 500 milioane de lei credite de angajament și au fost solicitate încă trei miliarde de lei la rectificarea bugetară pentru semnarea contractelor de finanțare. Conform celei mai recente raportări a Ministerului Dezvoltării au fost semnate patru contracte de finanțare în valoare de 60 de milioane de lei.

Până la consolidarea lucrărilor, autoritățile trebuie să inventarieze, să dispună expertize și abia apoi să treacă la lucrări de consolidare.

Ads