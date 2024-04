Cinci cutremure în doar nouă minute în Taiwan. Mărturiile oamenilor speriați FOTO

Taiwanul a fost zguduit luni, 22 aprilie, de un cutremur puternic, resimţit la Taipei de personal AFP, Agenţia Meteorologică anunțând un seism de magnitudinea 5,5 în comitatul Hualien din estul țării.

La 3 aprilie, regiunea Hualien a fost epicentrul unui cutremur de magnitudinea 7,4, soldat cu 17 morţi şi peste 1.100 de răniţi pe insulă.

Cutremurul de luni a avut loc la ora locală 17.08 (12.08, ora României).

Potrivit Institutului american de geofizică USGS, cutremurul a avut o magnitudine de 5,3 şi s-a produs la 8,9 kilometri adâncime.

”Am avut impresia că asistăm la unul dintre cele mai puternice cutremure sau la una dintre cele mai puternice replici de la cutremurul mare de la începutul lunii”, a declarat un angajat AFP.

Pompierii din Hualien au anunţat pe contul oficial de pe reţelele de socializare că au trimis echipe să înregistreze eventuale pagube cauzate de seism.

#FPWorld : A “strong” 5.5 magnitude earthquake jolted Taiwan’s capital Taipei on April 22 evening, days after it was struck by 7.4 magnitude tremor on April 3.

Potrivit agenției centrale de știri Focus Taiwan, cutremurul a avut cel puțin patru replici, în doar 9 minute.

Five earthquakes struck Shoufeng Township, Hualien County, in eastern #Taiwan on Monday within just 9 minutes, as reported by Central News Agency Focus Taiwan.#taiwanearthquake

