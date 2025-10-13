Două cutremure în mai puțin de 24 de ore în România. Unde s-au produs cele două seisme

În dimineața zilei de 13 octombrie 2025, la ora 08:36:22, zona seismică Vrancea a fost zguduită de un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,1 și adâncimea de 140 km. Seismul a fost resimțit în apropierea orașelor Focșani (30 km V), Buzău (67 km N), Sfântu-Gheorghe (79 km E), Bârlad (86 km SV), Bacău (91 km S) și Brașov (93 km E).

Anterior, duminică seara, la ora 20:48, tot în zona Vrancea, în județul Buzău, s-a produs un alt cutremur slab, cu magnitudinea de 3,7 și adâncimea de 121,6 km. Acesta a avut loc în apropierea orașelor Buzău (50 km NV), Focșani (60 km V), Sfântu-Gheorghe (65 km SE), Brașov (68 km E) și Ploiești (71 km NE).

Ambele seisme sunt considerate slabe și nu au fost raportate pagube sau victime. Zona Vrancea este cunoscută pentru activitatea sa seismică frecventă, cutremurele de intensitate mică fiind obișnuite.

Ads