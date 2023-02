Un seism de magnitidinea 7,8 a avut loc luni în Turcia, la ora locală 4.17 (3.17 ora României), la o adâncime de aproximativ 17,9 kilometri, al cărui epicentru a fost localizat în districtul Pazarcık, în apropiere de Gaziantep, în provincia Kahramanmaras (sud-est).

Pe rețelele sociale au apărut imagini apocaliptice cu efectele dezastrului produs de cutremur, după cum se poate vedea mai jos.

Acesta este unul dintre cele mai puternice cutremure din ultimii 100 de ani în Turcia, iar replici au avut loc în regiune, surpând case și drumuri şi scoţând oameni în stradă.

De asemenea, conform ultimelor informații, se pare că numprul morților a depășit cifra de 1.000 de persoane, în timp ce numărul răniților e peste 5.000.

The impact of the massive #earthquake in the streets of Gaziantep, southern Turkey.

Update- 1006 Killed & 5590 injured.#deprem #Idlib #Syria #DEPREMOLDU #TurkeyEarthquake #Turkey pic.twitter.com/n4ejuCz28l