Imagini impresionante dintr-o piscină, în timpul cutremurului. Cât de mari au fost valurile create VIDEO

Cutremurul devastator, de 7,8 grade pe scara Richter, produs la 6 februarie în Turcia și Siria a produs până acum aproape 50.000 de morți și a oferit imagini impresionante cu dezastrul provocat în regiunile afectate.

Printre clipurile care circulă pe rețelele sociale și care arată intensitatea seismului se numără și o filmare făcută cu camerele de supraveghere ale unei piscine din Gaziantep.

După cum se poate vedea, cutremurarea pământului a determinarea în piscină crearea unor adevărate valuri, care au scos din bazin o cantitate destul de mare de apă.

🚨😳 The moment of the earthquake in the Olympic swimming pool in Gaziantep, Turkey.pic.twitter.com/RqH8MXizjC