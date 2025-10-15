Cutremur de intensitate medie în România. Seismul s-a produs într-o zonă mai puțin activă

Un cutremur cu magnitudinea 4,0 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, 15 octombrie 2025, la ora 07:57, în zona Maramureș–Satu Mare, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime de doar 5 kilometri și a fost catalogat drept unul de intensitate medie. Cutremurul s-a produs la 22 de kilometri sud-est de municipiul Satu Mare, 34 de kilometri vest de Baia Mare, 55 de kilometri nord de Zalău și 87 de kilometri sud de localitatea ucraineană Mucacevo.

Până la această oră nu au fost raportate pagube materiale sau victime. Specialiștii spun că, dată fiind adâncimea mică, seismul ar fi putut fi resimțit ușor în localitățile apropiate epicentrului.

Ads