Cutremur de intensitate medie în România. Seismul s-a produs într-o zonă mai puțin activă

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 08:29
82 citiri
Cutremur de intensitate medie în România. Seismul s-a produs într-o zonă mai puțin activă
Cutremur în Romania FOTO Facebook/INCDFP

Un cutremur cu magnitudinea 4,0 pe scara Richter s-a produs miercuri dimineață, 15 octombrie 2025, la ora 07:57, în zona Maramureș–Satu Mare, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Seismul a avut loc la o adâncime de doar 5 kilometri și a fost catalogat drept unul de intensitate medie. Cutremurul s-a produs la 22 de kilometri sud-est de municipiul Satu Mare, 34 de kilometri vest de Baia Mare, 55 de kilometri nord de Zalău și 87 de kilometri sud de localitatea ucraineană Mucacevo.

Până la această oră nu au fost raportate pagube materiale sau victime. Specialiștii spun că, dată fiind adâncimea mică, seismul ar fi putut fi resimțit ușor în localitățile apropiate epicentrului.

Două cutremure în mai puțin de 24 de ore în România. Unde s-au produs cele două seisme
Două cutremure în mai puțin de 24 de ore în România. Unde s-au produs cele două seisme
În dimineața zilei de 13 octombrie 2025, la ora 08:36:22, zona seismică Vrancea a fost zguduită de un cutremur slab, cu magnitudinea de 3,1 și adâncimea de 140 km. Seismul a fost resimțit...
Rusia, lovită de un cutremur puternic. Zona în care s-a produs seismul
Rusia, lovită de un cutremur puternic. Zona în care s-a produs seismul
Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă dimineață, 11 octombrie, în apropierea regiunii Kamchatka din Rusia, potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), citat de...
#cutremur, #seism, #maramures , #cutremur
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
S-a terminat: divortul anului in Romania! E hotarata si nu mai da inapoi
Digi24.ro
O banca dispare din Romania. Ce se intampla cu clientii si pana cand pot fi folosite cardurile
DigiSport.ro
Selectionerul n-a mai rezistat si i-a spus in fata, la pauza: "E ultimul tau meci la echipa nationala". Replica data pe loc

EP. 142 - NATO atac direct la adresa Rusiei!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Cutremur de intensitate medie în România. Seismul s-a produs într-o zonă mai puțin activă
  2. Președintele SUA l-a premiat, postum, pe Charlie Kirk. Trump: ”Voiam să o sun pe Erika şi să-i spun: Erika, ai putea să amâni pentru vineri?” FOTO/VIDEO
  3. Manipulare rusească în Polonia. Un fake news despre o triplă crimă care ar fi fost comisă de un ucrainean s-a viralizat rapid
  4. Cristian Tudor Popescu, despre refuzul medicilor de a efectua avorturi: „Pune femeia într-o situație inferioară unui deținut” VIDEO
  5. Rusia dă din colț în colț pentru a recruta soldați. Ce modificări legislative pregătește pentru a obliga oamenii să meargă pe front în Ucraina
  6. Reacție a unui medic, după moartea tinerei mame din Constanța: "Suveraniștii vă învață să refuzați cezariana și vaccinurile"
  7. Un nou război se întrevede la orizont. Trump se oferă să intervină: ”Sunt bun la rezolvarea războaielor”
  8. Autoritățile ucrainene au evacuat sute de familii din zeci de sate aflate într-o zonă atacată intens de Rusia
  9. Influencerul conspiraționist care l-a promovat pe Călin Georgescu în SUA, condamnat să plătească 1,4 miliarde de dolari familiilor unui masacru într-o școală pe care l-a negat
  10. Trei mari puteri europene sunt gata să-l înfunde pe Putin: Rusia poate pierde o adevărată comoară