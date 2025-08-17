Cutremur de intensitate redusă în zona seismică Vrancea. Nu au fost înregistrate pagube materiale

Un cutremur de intensitate redusă a avut loc în această dimineață FOTO infp.ro

Duminică, 17 august 2025, la ora 10:01:24 (ora locală a României), un cutremur slab s-a produs în zona seismică Vrancea, județul Buzău. Seismul a avut magnitudinea ml 3,3 și s-a înregistrat la o adâncime de 121,3 km, potrivit datelor transmise de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

Epicentrul a fost localizat în apropierea mai multor orașe: la 54 km nord-vest de Buzău, 61 km sud-est de Sfântu Gheorghe, 62 km vest de Focșani, 64 km est de Brașov și 72 km nord-est de Ploiești.

Seismul, având intensitate redusă, nu a fost resimțit în mod semnificativ de populație și nu au fost raportate pagube materiale.

