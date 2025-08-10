Un nou cutremur puternic s-a produs în peninsula rusă Kamceatka. Ce magnitudine a avut

Un nou cutremur puternic s-a produs în peninsula rusă Kamceatka. Ce magnitudine a avut
Kamceatka FOTO Wikipedia

Un cutremur puternic s-a produs duminică, 10 august, în peninsula rusă Kamceatka.

Seismul a avut magnitudinea de 6,0 grade și s-a produs în regiunea unde a avut loc pe 30 iulie un cutremur cu magnitudinea de 8,8 grade, cel mai mare din 1952.

Cutremurul a avut epicentrul la 215 kilometri de capitala Kamceatka și epicentrul la o adâncime de 33 de kilometri. Seismul a fost abia resimțit în Extremul Orient rus, una dintre cele mai active zone vulcanice și seismice de pe planetă.

Autoritățile ruse au avertizat după seismul de magnitudine 8,8 că ar putea apărea replici timp de cel puțin o lună, așa că serviciile de urgență rămân în alertă constantă.

Cutremurul de acum mai puțin de două săptămâni a provocat erupția simultană a șapte vulcani din Kamceatka, pentru prima dată în aproape 300 de ani. Acești vulcani sunt Bezimianni, Kambalni, Karimsky, Kliucevsky, Krașeninikov, Mutnovski și Avacinski, care nu au mai fost activi simultan din 1737, când a avut loc și un cutremur în regiune.

Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are aproape 30 de vulcani activi dintr-un total de aproape 130, înscriși pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1996.

Pe lângă activitatea vulcanică intensă, regiunea este supusă unor cutremure constante datorită amplasării sale la marginea plăcii tectonice nord-americane, la granița cu plăcile eurasiatică și pacifică și foarte aproape de placa filipineză.

