Cutremur cu magnitudine de aproape 8 grade în Rusia. Este alertă de tsunami în regiune

Un cutremur cu magnitudinea de 7,8 a fost înregistrat în Pacific, în largul peninsulei Kamceatka din Rusia, declanșând o avertizare de tsunami, a anunțat Institutul de Studii Geologice al Statelor Unite.

Cutremurul de magnitudine 7,8 a lovit la ora locală 06:58:15 (UTC 18:58:15). Cutremurul a fost resimțit pe o distanță de peste 100 km de aproximativ 228.000 de persoane în Rusia.

ℹEvent wrap-up: today a M7.8 #earthquake (#землетрясение) hit #Petropavlovsk-Kamchatskiy (Russian Federation) at 06:58:15 local time (UTC 18:58:15). Shaking was felt over 100km by approximately 228K people in Russia. — EMSC (@LastQuake) September 18, 2025

Ads

S-a produs la o adâncime de 10 kilometri, determinând Centrul de Avertizare de Tsunami din Pacific din cadrul Serviciului Național de Meteorologie al SUA din Hawaii să emită o avertizare privind posibile valuri periculoase de-a lungul coastelor din apropiere.

Un seism cu magnitudinea de 7,4 a lovit deja regiunea sâmbătă, la o adâncime de 39,5 km, la 111 km est de Petropavlovsk-Kamceatski.

Parte a Cercului de Foc al Pacificului, Kamceatka are circa 30 de vulcani activi dintr-un total de aproape 130, înscriși pe Lista Patrimoniului Mondial UNESCO din 1996.

Pe lângă activitatea vulcanică intensă, regiunea este afectată de cutremure constante, fiind situată la marginea plăcii tectonice nord-americane, la granița dintre plăcile eurasiatică și pacifică și foarte aproape de placa filipineză, motiv pentru care aceasta este una dintre cele mai active zone seismice de pe planetă.

Ads