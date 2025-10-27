Cutremur cu magnitudinea 6,5 în Antile. A fost emisă o alertă de tsunami

Un cutremur de magnitudinea 6,7 a avut loc luni, 27 octombrie, în Antile, potrivit Universităţii West Indies, fără ca autorităţile să anunţe imediat răniţi sau pagube, iar institutul american de geofizică USGS a anunţat o magnitudine de 6,5, relatează AFP.

Seismul a avut loc la ora locală 8.38 (14.38, ora României).

O alertă de tsunami a fost emisă de către autorităţi.

Un séisme de magnitude 6,7 a frappé les Antilles, selon l'université des West Indies, sans que les autorités ne fassent état de blessé ni de dégâts dans l'immédiat. Le tremblement de terre a notamment été ressenti en Guadeloupe et en Martinique. pic.twitter.com/1Vl2eWFeRV — Agence France-Presse (@afpfr) October 27, 2025

Guadelupa şi Matrinica sunt vizate de acaeastă alertă, potrivit publicaţiei locale RCI.

”Elementele tehnice urmează să fie precizate de către cercetători, însă cutremurul a fost larg resimţit în Martinica şi Guadelupa”, potrivit publicaţiei.

Ads