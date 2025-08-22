Cutremur cu magnitudine de 4,4 grade, produs în România. Unde s-a resimțit

Autor: Daniel Groza
Vineri, 22 August 2025, ora 14:35
1150 citiri
Cutremur în România FOTO Facebook/INCDFP

Un cutremur cu magnitudinea 4,4 pe scara Richter s-a produs vineri, 22 august 2025, în județul Gorj, zona Olteniei, la o adâncime de 15 kilometri. Seismul a fost resimțit în mai multe orașe apropiate, inclusiv Târgu Jiu, Hunedoara, Drobeta-Turnu Severin, Deva și Râmnicu Vâlcea.

“În ziua de 22 august 2025, la ora 14:18:14 (ora locală a României) s-a produs în OLTENIA, GORJ un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.4, la adâncimea de 15.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor orașe: 16 km NV de Târgu Jiu, 67 km S de Hunedoara, 73 km NE de Drobeta-Turnu Severin, 81 km S de Deva, 93 km V de Râmnicu Vâlcea”, a transmis Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

