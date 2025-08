Un cutremur cu magnitudine de 8,7 s-a produs în Extremul Orient al Rusiei și a generat un tsunami de 4 metri. Evacuări în Japonia și Hawaii VIDEO

Peninsula Kamchatka din Extremul Orient al Rusiei a fost lovită de un cutremur cu magnitudinea de 8,7, care a generat un tsunami de până la 4 metri, avariind clădiri şi determinând avertismente de evacuare în zonă şi în cea mai mare parte a coastei de est a Japoniei, transmite Reuters.

”Cutremurul de astăzi a fost grav şi cel mai puternic din ultimele decenii”, a declarat guvernatorul Kamchatka, Vladimir Solodov, într-un videoclip postat pe aplicaţia de mesagerie Telegram, adăugând că o grădiniţă a fost avariată.

Un tsunami cu o înălţime de 3-4 metri a fost înregistrat în unele părţi ale Kamchatka, a declarat Serghei Lebedev, ministrul regional pentru situaţii de urgenţă, îndemnând oamenii să se îndepărteze de ţărmul peninsulei.

Serviciul Geologic al Statelor Unite a declarat că cutremurul a fost de suprafață, la o adâncime de 19,3 km şi a avut epicentrul la 126 km est-sud-est de Petropavlovsk-Kamchatsky, un oraş cu 165.000 de locuitori situat pe coasta golfului Avacha. Magnitudinea a fost revizuită în creştere faţă de 8,0, valoarea iniţială.

Visuals after the massive earthquake magnitude of 8.7 have hit the eastern Region of Russia

Which triggers warnings of tsunami 🌊

to Russia, Japan and the US

This looks like the most powerful earthquake in recent times, scary 😱#earthquake #Tsunami pic.twitter.com/WYSMEQIwv9