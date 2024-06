Patru morți şi 120 de răniți în urma unui cutremur cu magnitudinea 4,9 VIDEO/FOTO

Cel puțin patru oameni au murit şi 120 au fost răniţi în nord-estul Iranului, în urma unui cutremur de magnitudinea aproape 5, care a avut loc marți, 18 iunie, potrivit presei oficiale, relatează AFP.

Seismul a zguduit, la ora locală 13.24 (12.54, ora României), oraşul Kashmar (nord-est), anunţă guvernatorul local, Hojatollah Shariatmadari, la televiziunea de stat.

🚨🇮🇷RESCUE TEAMS DEPLOYED AFTER EARTHQUAKE IN IRAN

Following the magnitude 4.9 earthquake that struck Kashmar county, Razavi Khorasan province, the Iranian Red Crescent Society rapidly deployed teams to help.

They sent 5 teams, including sniffer dogs, to support the Helal House… https://t.co/EkilpZhTIu pic.twitter.com/crTwXq06nu