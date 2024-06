Cutremur cu magnitudinea 7 în Peru. A fost emisă alertă de tsunami VIDEO

Coasta de sud a Peru a fost zguduită de un cutremur de magnitudinea 7 vineri, 28 iunie, potrivit Institutului naţional peruan de geofizică, însă autorităţile nu au semnalat imediat victime sau pagube, relatează AFP.

Institutul american de geofizică USGS anunţă o magnitudine de 7,2.

A preliminary M7.2 earthquake struck off the coast of Peru early Friday and was felt as far as the capital, Lima, about 600 miles away. pic.twitter.com/LNF1xK5rWU

Seismul a fost localizat la 54 de kilometri sud-vest de districtul Yauca, în provincia Caraveli, în departamentul Arequipa, la o adâncime de 42 de kilometri, la ora locală 0.36 (8.36, ora României), anunţă pe X Centrul Seismologic Naţional peruan (IGP).

Potrivit USGS, cutremurul a avut loc la 28 de kilometri adâncime.

Potrivit Direcţiei de Hidrografie şi Navigaţie a Marinei peruane, acest seism a generat ”o alertă de tsunami pe litoralul peruan”.

”Acest eveniment va fi supravegehat constant”, subliniază instituţia.

Cutremurul a fost resimţit în capitală, Lima, şi în mare parte a zonei de sud şi centrale a coastei Perului.

The lamps moved on the upper floors of the buildings in Lima#EARTHQUAKE of magnitude 7.0 was recorded in #Arequipa and produced a #tsunami alert on the Peruvian coast due to the earthquake.#earthquake #Peru #earthquake #BreakingNews‌ #SouthAmerica pic.twitter.com/GjN9bKXelp