De câte ori pe an ar trebui ”în mod normal” să se facă în școli simulări de cutremur. Răspunsul lui Raed Arafat

Şeful Departamentului pentru Situaţii de Urgenţă, Raed Arafat, a declarat sâmbătă, 4 martie, că simulările de cutremur ar trebui să se facă o dată sau de două ori pe an în unităţile de învăţământ.

Raed Arafat a fost întrebat, a TVR Info, dacă în şcoli se fac aceste simulări.

”În mod normal, aceste simulări trebuie să se facă cel puţin o dată, de două ori pe an. Acum, pe perioada Săptămânii Protecţiei Civile, foarte multe şcoli au fost introduse în programul de exerciţii şi au fost pompierii şi au asistat la exerciţii şi chiar pe aplicaţia DSU pe secţiunea de ştiri se văd unele şcoli cum copiii au fost învăţaţi cum să se poarte în timpul cutremurului şi cum să se evacueze după cutremur, sub coordonarea profesorilor. Exerciţiile sunt extrem de importante şi pentru copii în mod deosebit trebuie să fie reflectate şi nu trebuie să vină pompierii ca să facă un exerciţiu”, a afirmat Arafat.

El a menţionat că toate aspectele legate de modul cum reacţionăm la cutremur trebuie repetate şi exersate periodic în şcoli.

”Şcoala trebuie să organizeze exerciţii, după ce profesorii au fost învăţaţi o dată care e modalitatea de reacţie, şcoala, profesorii trebuie să organizeze exerciţii periodice, care pentru copii pot fi sub o formă de joacă în final, dar ei trebuie să fie învăţaţi cum să reacţioneze, cum să se comporte, cum să nu intre în panică şi să înţeleagă că dacă se întâmplă ceva trebuie să se protejeze sub bancă, apoi când se opreşte evacuarea cum se face, să îşi protejeze capul. Toate aceste aspecte trebuie repetate şi exersate periodic în şcoli şi periodic înseamnă minim o dată pe an şi încă o dată nu neapărat numai când vin pompierii, asta poate fi făcut şi de către profesorii din şcoală după ce s-au informat şi au aflat exact cum trebuie să se facă exerciţiul”, a mai explicat şeful DSU.

