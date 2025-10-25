Două seisme au fost înregistrate în România în mai puțin de o oră, sâmbătă dimineață

Sâmbătă dimineață, România a fost afectată de două cutremure produse într-un interval de aproximativ o oră, ambele în zona Vrancea. Potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP), primul seism a avut loc la ora 04:19, iar al doilea la 05:11, ambele cu magnitudinea de 4,2 pe scara Richter.

Epicentrul primului cutremur s-a situat la adâncimea de 129,6 kilometri și a fost localizat la 43 de kilometri vest de Focșani, 57 de kilometri nord de Buzău, 70 de kilometri est de Sfântu-Gheorghe, 79 de kilometri est de Brașov și 91 de kilometri nord-est de Ploiești.

Al doilea seism, de aceeași intensitate, s-a produs la 127,9 kilometri adâncime, în apropierea orașului Bârlad, la 37 de kilometri vest de acesta.

Aceste evenimente seismice fac parte dintr-un context mai amplu: în luna octombrie, România a înregistrat un total de 29 de cutremure, dintre care unul de 4 grade în Satu Mare, o regiune cu activitate seismică neobișnuită.

Ca măsuri de precauție, conducerea a două școli din Satu Mare a decis evacuarea elevilor aflați în unități, iar autoritățile au primit mai multe sesizări privind căderea unor elemente de construcții de pe mai multe clădiri. Totodată, a fost observată și apariția unei fisuri într-un perete al unui liceu.

