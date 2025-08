În mijlocul unei intervenții chirurgicale oncologice complexe, echipa medicală a unui spital din Extremul Orient rus a fost surprinsă de un cutremur cu magnitudinea de 8,8 pe scara Richter — unul dintre cele mai puternice seisme înregistrate la nivel global în ultimii ani. Cu toate acestea, medicii nu au părăsit sala de operații și au continuat procedura, în ciuda riscurilor evidente.

Imaginile surprinse în sala de operații, devenite virale, arată cum aparatura începe să se zguduie, în timp ce medicii, vizibil tensionați, își păstrează calmul și își fixează privirile unii asupra celorlalți. Instrumentele chirurgicale tremură pe masă, unele căzând pe podea, dar mâinile chirurgilor rămân nemișcate deasupra pacientului, aflat sub anestezie generală, relatează The Sun.

„A fost o decizie instinctivă, dar necesară. Nu puteam întrerupe operația”, a declarat ulterior unul dintre medicii implicați, sub protecția anonimatului. În imagini se observă cum unul dintre ei ridică ușor câmpul operator de pe fața pacientului, verificându-i starea, în timp ce alți colegi mențin contactul vizual și își continuă cu precizie gesturile.

„Eram conștienți de pericol, dar responsabilitatea noastră era față de pacient. Atâta timp cât am putut rămâne acolo, am rămas”, a spus, ulterior, unul dintre chirurgi.

Doctors in Kamchatka, Russia, continued the surgery despite a strong earthquake.

