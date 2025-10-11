Rusia, lovită de un cutremur puternic. Zona în care s-a produs seismul

Sambata, 11 Octombrie 2025, ora 10:03
Cutremur în Rusia
Un cutremur puternic s-a produs sâmbătă dimineață, 11 octombrie, în apropierea regiunii Kamchatka din Rusia, potrivit Centrului German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ), citat de Reuters.
Seismul a avut o magnitudine de 5,8 și s-a produs la ora 06:08 (ora României).
Potrivit GFZ, cutremurul s-a produs la o adâncime de 10 km, pe coasta de est a regiunii Kamchatka, în extremitatea estică a Rusiei.
Seismul s-a produs la 76 km NE de Petropavlovsk-Kamchatsky, potrivit observatornews.ro
