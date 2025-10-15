Două școli evacuate după cutremurul din Satu Mare: Peretele unei săli de clasă a crăpat

Autor: Aniela Manolea
Miercuri, 15 Octombrie 2025, ora 15:54
222 citiri
Intervenția pompierilor la clădirea Colegiului Naţional „Doamna Stanca” din Satu Mare, după cutremur FOTO /ISU Satu Mare

Două şcoli din judeţul Satu Mare au fost evaluate miercuri, 15 octombrie, în urma cutremurului cu magnitudine de 4 grade pe scara Richter. ISU Satu Mare a intervenit și la un colegiu național din municipiul reședință, unde un perete al unei clase a fost crăpat de cutremur.

Școlile din Odoreu şi Culciu au fost evacuate în urma cutremurului resimţit în judeţ, iar ISU a precizat că măsura a fost luată preventiv de reprezentanţii unităţilor de învăţământ, iar ulterior activitatea s-a reluat.

Potrivit Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă Satu Mare, după cutremurul de intensitate medie resimţit, miercuri dimineaţă, în judeţ, a fost activată grupa operativă pentru monitorizarea situaţiei şi coordonarea intervenţiilor din teren, în conformitate cu Concepţia Naţională de Răspuns Post Seism.

Pentru evaluarea efectelor produse şi identificarea unor eventuale situaţii de urgenţă, au fost constituite echipaje de recunoaştere şi verificare. Astfel, două echipaje au acţionat în municipiul Satu Mare, iar un echipaj a fost alocat zonei Odoreu – Medieşu Aurit – Apa – Livada – Ciuperceni – Botiz.

„Ca măsură de precauţie, pentru protecţia elevilor şi a personalului didactic, au fost evacuate două unităţi de învăţământ: Şcoala Gimnazială Odoreu, Şcoala Gimnazială Culciu. Evacuările au fost realizate din proprie iniţiativă, de către reprezentanţii şcolilor, în mod organizat, în vederea prevenirii unor situaţii de risc generate de posibile replici. În urma evaluărilor, nu au fost identificate pericole, iar activitatea educaţională a fost reluată în condiţii normale”, a transmis ISU Satu Mare.

De asemenea, echipajele ISU au intervenit punctual în două locaţii din municipiul Satu Mare, unde au fost semnalate elemente de construcţie afectate. Astfel, la Liceul ”I.C. Brătianu” s-a intervenit pentru securizarea unui coş de fum dezafectat, care s-a desprins parţial de pe acoperiş, iar pe strada Petőfi Sándor, la un imobil, au fost semnalate cărămizi desprinse din faţadă.

Peretele clasei crăpat în urma cutremurului

„Totodată, am fost informaţi despre existenţa unei crăpături de perete într-o sală de clasă din incinta Colegiului Naţional „Doamna Stanca” din municipiul Satu Mare. Situaţia a fost transmisă către Inspectoratul de Stat în Construcţii, în vederea unei evaluări tehnice care să stabilească dacă aceasta reprezintă un pericol pentru siguranţa elevilor şi a personalului unităţii de învăţământ. În urma evaluării, reprezentanţii ISC au constatat că nu se impune oprirea cursurilor, întrucât crăpătura nu afectează structura de rezistenţă a clădirii. Cu toate acestea, imobilul va fi în continuare monitorizat, pentru a preveni orice risc potenţial”, a precizat ISU Satu Mare.

Autorităţile au făcut apel la cetăţeni să păstreze calmul, să nu intre în panică şi să urmărească doar sursele oficiale de informare.

Un cutremur cu magnitudine 4 s-a produs, miercuri dimineaţă, în zona Maramureş-Satu Mare, a anunţat Institutul Naţional de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

