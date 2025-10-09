Cutremur în România, joi dimineață. Unde s-a produs seismul și ce magnitudine a avut

În dimineața zilei de joi, 9 octombrie 2025, la ora 10.07, un cutremur cu magnitudinea de 3,3 a avut loc în zona seismică Făgăraș-Câmpulung, județul Brașov.

Seismul, cu o adâncime de 5 km, a fost resimțit slab în apropierea orașelor Brașov (23 km), Sfântu-Gheorghe (50 km), Târgoviște (62 km), Ploiești (75 km), Pitești (83 km) și Râmnicu Vâlcea (93 km).

Evenimentul a fost evaluat ca fiind de slabă intensitate. Autoritățile nu au raportat pagube sau victime.

Luna trecută, în România s-au produs 11 cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 3,3.

Cele mai mari cutremure din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

În 2024, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, în data de 16 septembrie.

