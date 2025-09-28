Panică în Turcia după un cutremur cu magnitudinea de 5,4 grade. Seismul, resimțit puternic din cauza adâncimii reduse

Un cutremur cu magnitudinea de 5,4 s-a produs duminică, 28 septembrie, în vestul Turciei, la aproximativ 96 de kilometri est de orașul Balıkesir. Seismul a fost resimțit pe o arie largă a țării, afectând mai multe provincii din vest și nord-vest.

În provincia Kütahya, cutremurul a fost deosebit de puternic, producând vibrații vizibile în clădiri și generând panică printre locuitori.

Seismul a avut loc la ora locală 12:59 (GMT+3) și s-a produs la o adâncime de doar 10 kilometri, ceea ce a amplificat intensitatea percepută de populație în apropierea epicentrului. Specialiștii explică faptul că un cutremur mai superficial generează efecte mai pronunțate, chiar dacă magnitudinea sa este similară cu a unui seism mai adânc.

Martori din mai multe localități au declarat că au simțit clădirile vibrând timp de câteva secunde și că obiectele din interior s-au mișcat.

Deocamdată, autoritățile nu au raportat victime sau pagube materiale semnificative, iar echipele de intervenție monitorizează zona pentru eventuale efecte secundare ale seismului.

