Un nou cutremur major, într-o țară insulară. Un restaurant a fost scufundat în apă. Câți oameni au murit FOTO

După Turcia și Siria, țări afectate grav de cutremurul de 7,8 grade produs luni și care s-a soldat cu peste 15.000 de morți, o altă țară se confruntă cu urmările devastatoare ale unui seism.

Astfel, Indonezia, o țară insulară din Asia, a fost lovită joi de un cutremur de 5,5 grade pe scara Richter care a produs pagube serioase, inclusiv de vieți omenești.

Pe rețelele sociale au circualt inițial imagini cu un restaurant care a ajuns în mare, patru persoane fiind declarate decedate.

Ulterior, conform unor alte surse, numărul deceselor ar fi crescut, depășind numărul de 200.

