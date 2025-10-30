Cutremur în zona Vrancea. Seismologii au revizuit magnitudinea inițială

Seismologii au revizuit magnitudinea cutremurului produs, joi, la ora locală 12:16, în zona seismică Vrancea, județul Buzău, la 3,6 grade, de la 3,3 grade, potrivit datelor publicate de Institutul Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCDFP).

De asemenea, a fost revizuită și adâncimea la care acesta s-a înregistrat, la 113,7 kilometri, de la 120 de kilometri inițial. După revizuire, cutremurul a avut loc în apropierea următoarelor orașe: 55 km vest de Focșani, 59 km sud-est de Sfântu-Gheorghe, 60 km nord-vest de Buzău, 67 km est de Brașov și 84 km nord-est de Ploiești.

În luna octombrie, în România s-au produs 31 de cutremure, cu magnitudini cuprinse între 2 și 4,2 grade pe Richter.

Cele mai mari seisme din acest an, ambele de 4,4 pe Richter, au avut loc pe data de 13 februarie, în județul Buzău, respectiv pe 11 mai, în județul Vrancea.

Anul trecut, cel mai important cutremur a avut magnitudinea 5,4 și s-a produs în județul Buzău, pe 16 septembrie.

