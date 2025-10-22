Cutremur în România. Unde s-a simțit seismul și care a fost intensitatea acestuia

Cutremur în România. Unde s-a simțit seismul și care a fost intensitatea acestuia
Grafică seism, INCFP / FOTO: INCFP

Un cutremur de 4,2 grade pe scara Richter a avut loc miercuri dimineața, 22 octombrie, în zona seismică Vrancea.

Institutul Național de Cercetare - Dezvoltare pentru Fizica Pământului (INCFP) a transmis un raport:

„În ziua de 22 Octombrie 2025, la ora 10:23:27 (ora locală a României), s-a produs în ZONA SEISMICA VRANCEA, VRANCEA un cutremur mediu cu magnitudinea ml 4.2, la adâncimea de 90.0 km.

Cutremurul s-a produs în apropierea următoarelor oraşe: 41km NV de Focsani, 72km E de Sfantu-Gheorghe, 78km S de Bacau, 80km N de Buzau, 83km SV de Barlad, 89km E de Brasov”, se arată în informarea Institutului.

Până la această oră nu au fost consemnate apeluri la 112, pe fondul seismului.

Un cutremur de 4,2 grade pe scara Richter este considerat un seism ușor. Poate fi simțit, dar nu produce pagube materiale.

