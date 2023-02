Simbolul speranței în Turcia: bebelușul care a fost salvat după 128 de ore petrecute sub dărâmături

Salvatorii din întreaga lume continuă să caute supraviețuitori în urma cutremurului devastator care a lovit Turcia și Siria.

Un bebeluș de două luni a fost scos de salvatori după 128 de ore petrecute printre ruinele din orașul Kahramanmaras. El a reușit practic să supraviețuiască mai bine de cinci zile fără hrană, lapte sau apă.

În momentul în care a fost scos la lumină, martorii de pe stradă au început să aplaude. Bebelușul a fost transportat imediat la spital și acum este în stare stabilă.

Imaginea acestui bebelus a devenit simbolul speranței, iar salvatorii continuă să scoată și acum oameni de sub clădirile distruse. După șase zile a fost salvată și o femeie însărcinată, iar cu o oră înainte fusese scoasă la suprafață și fiica ei de 6 ani.

