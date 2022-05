CV-ul descriptiv a murit, trăiască CV-ul strategic

.com

„Ne puteți da un exemplu?” este o întrebare care apare des în interviurile de angajare, atunci când recrutorul vrea să afle, în mod concret, despre situațiile în care candidatul a folosit abilitățile ori experiența pe care le menționează în CV.

Până să debuteze fenomenul cunoscut ca Marea Demisie, obținerea unui interviu de angajare presupunea nu doar trecerea de filtrele de căutare ale angajatorilor, dar și diferențierea între zecile sau poate sutele de aplicații pe care aceștia le primeau, pentru locurile de muncă disponibile.

Concurența era și continuă să fie mare, dacă ne luam doar după statistica LinkedIn (platformă social media dedicată mediului profesional) care ne arată că sunt peste 200 de milioane de aplicații trimise în fiecare lună, dar angajările prin intermediul platformei ajung la 35,5 milioane.

CV-ul este primul pas prin care un candidat și angajatorul fac cunoștință. Plecând de la formatul clasic printat pe o coală A4, ajungând până la prezentarea sub formă de pagină web sau profil social media, CV-ul a fost în mod obișnuit o înșiruire a locurilor de muncă și a responsabilităților avute, care de partea recrutorului reprezenta un document descriptiv, pe baza căruia acesta urmă să adreseze întrebări în cadrul interviului.

Mai multe răspunsuri, mai puține întrebări

Dar când concurența pentru un loc de muncă este în creștere, filtrele de scanare a unei aplicații sunt mult rafinate, iar angajatorul caută să eficientizeze procesul de angajare susținând interviuri cu candidații care ajung pe o listă cât mai scurtă, CV-ul trebuie să țină pasul.

Dacă în trecut același CV era trimis către toate posturile pentru care un candidat dorea să aplice, în prezent cei aflați în căutarea unui post au nevoie de o gândire creativă și o abordare strategică, personalizată. Studierea profilului companiei, a valorilor acesteia, a rezultatelor și aparițiilor media oferă multe informații utile, pe baza cărora un candidat își poate pregăti aplicația. Urmează redactarea CV-ului care, pentru a ieși în evidență, este recomandat să răspundă în mod proactiv întrebărilor obișnuite ale unui interviu, prin exemple și rezultate concrete ale activității profesionale și abilităților menționate.

Cu cât recrutorul va rămâne cu mai multe răspunsuri decât întrebări, în etapa de selectare a CV-urilor, cu atât procesul de angajare poate fi mai rapid, angajatorul având deja informații despre cum candidatul poate contribui la noul loc de muncă. Indiferent de etapa profesională, și debutanții și profesioniștii cu experiență pot transforma un document pasiv într-unul proactiv și competitiv, prin care să comunice valoarea pe care o pot aduce companiei și contribuția în cadrul echipei căreia doresc să se alăture.

Alecsandra Ecard este consilier de cariera si dezvoltare personala, cu experienta in proiecte educationale de angajabilitate destinate adolescentilor si tinerilor, cu accent pe invatamantul tehnic si profesional. Implicata in multiple proiecte de voluntariat si activitati din spectrul ONG, cu precadere in aria sistemului social de protectie.

Autorii care semnează materialele din secțiunea Invitații – Ziare.Com își asumă în totalitate responsabilitatea pentru conținut.

