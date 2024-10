Cinci informații pe care trebuie să le menționați întotdeauna în CV și opt pe care să le omiteți. Sfaturile experților în recrutare

O parte din căutarea unui loc de muncă constă în trimiterea repetată a CV-ului. Ceea ce includeți și omiteți și felul în care arată CV-ul dumneavoastră vă pot influența șansele de a fi angajat.

"Recrutorii și persoanele care se ocupă de achiziția de talente parcurg CV-urile foarte, foarte repede", a declarat Stacie Haller, consilier principal pentru carieră la ResumeBuilder.com.

"Sunt total copleșiți. Așadar, modul în care CV-ul este formatat și felul în care vă prezentați este și mai important astăzi pentru a obține un interviu."

Vicki Salemi, expert în carieră pentru site-ul de carieră Monster, a declarat că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă au la dispoziție doar câteva secunde pentru "a atrage atenția recrutorului".

Ținând cont de acest lucru, cei aflați în căutarea unui loc de muncă ar putea dori să omită anumite lucruri din CV-ul lor, care nu prea interesează potențialii angajatori. Există, de asemenea, informații specifice care trebuie să se regăsească pe CV, cum ar fi competențele-cheie și cuantificarea sarcinilor de lucru. Chiar și modul în care vă includeți informațiile de contact poate fi crucial într-un CV.

"CV-ul dumneavoastră a devenit mult mai important pentru a trece de ușa din față decât a fost vreodată înainte", a declarat Maggie Norton, proprietar și fondator al RepattEARN, o companie de leadership și dezvoltare a abilităților de carieră.

"Și asta pentru că am eliminat acel punct de contact umanist și am trecut la o lume complet digitală". Haller, Norton și Salemi au discutat cu Business Insider despre ceea ce nu ar trebui să includeți niciodată și întotdeauna pe CV-ul dvs.

Fii întotdeauna specific și asigură-te că ai cerințele minime pentru un job trecute în CV

Norton a spus că oamenii nu ar trebui să formuleze informații vag și trebuie să includă numere. De exemplu, CV-ul dvs. ar trebui să includă cât timp ați ocupat un rol, titlul real al rolului și ceea ce ați făcut în mod specific. Norton a sugerat să vă uitați la cerințele minime pentru postul pentru care depuneți un CV "și să vă asigurați că acestea sunt enumerate atât de clar pe CV-ul dumneavoastră", deoarece acest lucru ar face mai ușor pentru recrutori și managerii de angajare să vadă clar că persoana care caută un loc de muncă are abilitățile și programele specifice necesare. Norton a spus să includeți competențele, programele și platformele într-o secțiune cu listă cu buline, în loc să le includeți pur și simplu în cadrul descrierilor posturilor din CV.

Salemi a spus să includeți educația și certificările relevante. La fel ca Norton, Salemi a spus să vă cuantificați abilitățile și experiența pe CV. "Să spunem că gestionați o echipă. Câți oameni sunt în echipă? Gestionați un buget; care este suma? Economisești bani companiei? Cât economisești pentru ei? Și vrei să scoți asta în evidență,” a spus Salemi.

Include întotdeauna cât timp ai deținut un loc de muncă

Salemi a spus că a văzut CV-uri care includ doar anul, ceea ce este în regulă. Totuși, a spus că este de obicei bine să ai scris atât luna, cât și anul pentru fiecare loc de muncă.”

Norton a spus că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă ar trebui să indice orașul și statul în care doresc să lucreze, un număr de telefon complet și un e-mail. Norton a spus că adresa de e-mail trebuie să sune profesionist. Ea a adăugat că aceste informații de contact ar trebui, de asemenea, "să conțină cuvântul LinkedIn care este legat prin hyperlink la profilul dvs." și ar trebui să fie a doua linie a CV-ului.

În timp ce unii oameni nu doresc să își includă numărul de telefon, Norton a spus că este o idee bună să îl aibă în loc de doar adresa de e-mail, deoarece un e-mail de la un recrutor sau manager de angajare s-ar putea pierde în mod neintenționat în dosarul de spam al unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă.

Asigurați-vă că includeți cuvinte-cheie

Salemi a spus că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă trebuie să includă în CV-ul lor cuvinte-cheie specifice postului pentru care aplică.

"Adaptează-ți CV-ul la fiecare loc de muncă pe care îl urmărești", a spus Salemi. "Nu consumă mult timp. Va necesita efort, dar nu vă va lua ore întregi." Ea a dat exemplul urmăririi unui post de recrutare. Dacă în descrierea postului apare mereu "achiziția de talente" în loc de recruiter sau resurse umane, atunci achiziția de talente este un cuvânt-cheie care ar trebui să figureze cel puțin o dată în CV-ul dumneavoastră - dacă aveți această experiență.

Asigurați-vă că informațiile cheie se află în partea de sus

Haller a spus că în partea de sus a CV-ului ar trebui să se menționeze în mod clar rolul pentru care aplică persoana care caută un loc de muncă, împreună cu alte câteva detalii cheie. "Trebuie să fie o declarație detaliată a postului pentru care candidezi, doar o propoziție sau două, de obicei, cu câteva lucruri despre motivul pentru care trebuie să aibă legătură cu ceea ce caută", a spus Haller.

Ea a dat exemplul unei persoane aflate în căutarea unui loc de muncă cu ani de experiență în utilizarea programului de contabilitate QuickBooks și experiență de lucru într-un birou mic, care speră să obțină un post de contabil. Ea a spus că ar pune în partea de sus, în text bold, cuvântul "contabil" și apoi ar spune câți ani de "experiență într-un birou mic cu cunoștințe extinse de QuickBooks". Consideră că acest lucru este important deoarece "persoana care se uită la CV are imediat un motiv să se uite la CV-ul tău și știe ce post cauți. Apoi, trebuie să elaborați cu atenție restul CV-ului, cu cuantificatori și cu un anumit context."

În mod similar, Norton a spus că CV-urile trebuie să includă întotdeauna un rezumat profesional, care ar trebui să privească spre viitor. Ea a dat exemplul unui manager senior care dorește să avanseze la un post de vicepreședinte la următorul său loc de muncă.

Nu includeți niciodată anumite detalii personale

Salemi a spus să fiți conștienți de riscul furtului de identitate și să omiteți data nașterii. Nu menționați starea civilă, religia, afilierea politică, vârsta, înălțimea și greutatea. În plus, Salemi a spus că persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă nu trebuie să includă hobby-uri care nu sunt relevante pentru postul pe care îl caută.

"Uneori este bine să includeți hobby-uri și experiențe de voluntariat, deoarece arată că sunteți o persoană bine închegată", a spus Salemi. "S-ar putea să vă conectați cu intervievatorul la acest nivel și s-ar putea să se gândească: "Oh wow, au o viață în afara muncii"."

Nu includeți o fotografie

Norton, Salemi și Haller au sugerat cu toții să nu includeți o fotografie. Haller a spus că o fotografie ar putea duce la discriminare în procesul de căutare a unui loc de muncă. În plus, recrutorii și managerii de angajare pot găsi, probabil, orice fotografie publică cu dvs. dacă vor cu adevărat. "Un angajator vă poate căuta pe rețelele de socializare și vă poate vedea fotografia asociată cu adresele dvs. de socializare", a spus Salemi.

Nu vă includeți poreclele

Norton a spus să nu includeți niciodată o poreclă pe CV.

"Am văzut unele foarte neprofesioniste care m-au oprit pe mine și pe alți manageri în drumul nostru, când nici măcar nu am citit restul CV-ului", a spus ea, adăugând: "Am văzut pe cineva care avea numele și prenumele, iar apoi la mijloc avea ghilimele și porecla sa. Dacă acest lucru este nepotrivit, va fi un refuz".

Dar nu toată lumea își folosește numele formal în viața de zi cu zi. Norton a spus că alegerea aparține solicitantului, dar a sugerat oamenilor să nu-și folosească porecla dacă nu le deranjează numele lor formal. Ei îi place să folosească nume formale deoarece este un "mesaj puternic de comunicare nonverbală a profesionalismului".

Nu includeți adresa

Probabil că nici adresa dvs. stradală nu trebuie să fie inclusă în CV. Haller este, de asemenea, în favoarea lipsei codului poștal, în ciuda faptului că a găsit "o mulțime de servicii de redactare a CV-urilor care pun orașul, statul și codul poștal", deoarece consideră că locul în care locuiește o persoană care caută un loc de muncă este irelevant.

"Am eliminat adresele de stradă cu ani în urmă, din mai multe motive", a spus Haller. "În primul rând, nimeni nu vă mai trimite nimic prin poștă. Care este scopul unei adrese de stradă pe CV-ul tău? Iar celălalt motiv pentru care am eliminat-o este că este discriminatorie."

Nu faceți CV-ul ilizibil și neprofesionist

Norton a spus că va trece mai departe dacă un CV are un "format neprofesionist". Aceasta ar include greșeli de dactilografiere și formatul "nepotrivit". "Poți deosebi o fișă de date bine elaborată de un document cu aspect neprofesionist, dar oamenii trebuie să își amintească faptul că CV-ul tău este o reflectare a profesionalismului tău, iar formatarea contează", a spus Norton.

"Nu trebuie să fie frumos. Trebuie să fie o fișă de date pentru succes." Ea a spus că recrutorii și managerii de angajare trec printr-o listă de verificare a informațiilor cheie, de la nume la orice cerințe de educație, astfel încât este important să enumerați clar aceste detalii într-un format ușor de scanat.

Haller a declarat că este important ca CV-ul dvs. să aibă un format în care oamenii să poată găsi rapid ceea ce caută, deoarece persoana care caută un loc de muncă are la dispoziție câteva secunde pentru a capta atenția cuiva.

"Trebuie să evidențiați rapid de ce ar trebui să vorbească cu dumneavoastră, ce este important la dumneavoastră și dacă sunteți potrivit pentru postul respectiv", a spus Haller.

Nu includeți istoricul dvs. salarial

Deși angajatorul va dori probabil să vadă ce titluri de funcții ați avut pentru a vă determina experiența și calificările pentru rolul pentru care angajează, Salemi a spus să omiteți salariul actual și trecut.

Nu include o mențiune despre referințe

Haller a spus că oamenii adaugă în CV-ul lor "referințe disponibile la cerere". Cu toate acestea, ea a adăugat: "Nu mai facem asta, pentru că este un lucru de la sine înțeles."

Deși Salemi a spus că este în regulă să includeți această mențiune, nu trebuie să includeți informațiile de contact ale potențialelor referințe, deoarece "ocupă spațiu valoros".

Nu folosiți cuvinte din jargon

Atunci când evidențiați ceea ce faceți la locul de muncă în CV-ul dumneavoastră, trebuie să aibă sens pentru recrutorii și managerii de angajare care nu lucrează la locul dumneavoastră de muncă actual. Salemi a spus să eliminați din CV jargonul și acronimele pe care alte persoane din afara companiei nu le-ar cunoaște. Salemi a sugerat să folosiți în schimb termeni generici, deoarece acest lucru poate ajuta sistemul de urmărire a candidaturilor, managerii de recrutare și recrutorii.

