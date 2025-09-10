Rapperul D4vd implicat într-un caz macabru: un cadavru a fost găsit în Tesla sa

Autor: Andrada Dumitrescu
Miercuri, 10 Septembrie 2025, ora 12:22
Rapperul D4vd FOTO: Instagram/ D4vd

Un cadavru în descompunere a fost găsit la Hollywood în portbagajul unei Tesla înmatriculată pe numele vedetei în ascensiune a rapului american D4vd, au relatat marți poliția și mass-media.

Vecinii unui adăpost pentru animale au sunat luni la poliție pentru a semnala un miros urât provenind de la locul respectiv, situat în celebrul cartier din Los Angeles. La sosire, agenții au declarat că au găsit un cadavru în descompunere înfășurat într-o prelată de plastic în portbagaj.

„Am fost anunțați în această dimineață, iar mașina se află aici de câteva zile”, a explicat presei Robert Peters, de la poliția din Los Angeles.

Succes fulminant pe TikTok

Vehiculul este înmatriculat în Texas, pe numele lui David Anthony Burke, al cărui nume de scenă este D4vd, potrivit canalului de știri ABC7. În vârstă de 20 de ani, D4vd urma să concerteze marți în Minneapolis, în nordul Statelor Unite, ultima etapă a turneului său mondial.

Tânărul a devenit celebru în 2022, când piesa sa „Romantic Homicide” a cunoscut un succes fulminant pe TikTok. D4vd a continuat să posteze pe rețelele sociale în ultimele zile pentru a-și promova noul album, dar nu a făcut nicio referire la această descoperire macabră.

Adăpostul unde a fost găsit cadavrul se află la doi pași de noul Tesla Diner, un restaurant dedicat mărcii auto a lui Elon Musk, care și-a deschis porțile cu fast la Hollywood în iulie.

