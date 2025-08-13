Dacia Bigster, considerată „cea mai bună mașină la ora actuală” într-o țară din vestul Europei. Cu ce a impresionat „versiune europeană a Jeep”

Hibridul Bigster de la Dacia ar putea fi cea mai bună mașină din Irlanda în acest moment. E un SUV robust, dar nu la fel de mare și greu precum sugerează numele.

Potrivit irishtimes.com, Dacia Bigster hibrid ar putea fi cea mai bună mașină pe care o poți cumpăra acum în Irlanda având în vedere dimensiunile, spațiul, prețul, performanța și designul.

Modelul acestei mașini este masiv și pătrățos, lucru care îi oferă vizibilitate și o face mai practică.

Pentru că Dacia vrea să fie considerată o versiune europeană a Jeep-ului, marca dorește să creeze mașini mai practice pentru banii ceruți, astfel Dacia Bigster are 5 locuri.

Dacia Bigster este perfectă și pentru persoanele înalte.

Interiorul este construit clar cu gândul la preț, la fel ca și în cazul modelului Duster. Materialele plastice sunt în mare parte ieftine, cu excepția zonelor pe care le atingi des, cum ar fi volanul sau maneta scurtă și cauciucată a cutiei automate.

Poziția la volan este mult mai confortabilă. Dacia a încercat să înveselească interiorul cu materiale plăcute pentru scaune și texturi atractive.

Motorul hibrid este nou și împărțit cu Renault, dar Dacia primește prima „felie” din această „prăjitură”. Este un motor de 1,8 litri, comparativ cu unitatea de 1,6 litri din Duster, ceea ce înseamnă un plus de putere la 155 CP și un consum de combustibil excelent.

Chiar dacă arată impunător, Dacia Bigster nu este atât de mare precum sugerează numele. Ea are 4,5 metri lungime, iar greutatea la gol este de 1.487 kg, fiind cel mai greu model din gamă.

Puterea mașinii este adecvată, dar nu impresionează, iar cutia de viteze complexă cu patru trepte + două motoare electrice poate fi uneori stângace, dar în general Bigster-ul rulează fără obiecții.

Este o mașină confortabilă, dar anvelopele produc mult zgomot pe drumurile de țară, iar în oraș suspensia poate fi rigidă, însă la viteze mari este mult mai lină, mai arată sursa citată.

De asemenea, direcția este destul de precisă, dar suspensia are o anumită moliciune care la început îl face pe Bigster să pară puțin nesigur.

Atuul final

În echiparea de top Journey (climă automată pe două zone, hayon electric, jante de 19”, scaun șofer cu reglaj electric, ecran tactil de 10,1” cu Apple CarPlay și Android Auto, scaune și volan încălzite, încărcător wireless și multe altele), acest Bigster, inclusiv vopsea metalizată, costă 38.285 de euro.

Potrivit sursei citate, singurul lucru care îi lipsește acum Daciei Bigster este tracțiunea integrală combinată cu motorul hibrid, dar există o versiune pe benzină manuală 4x4, iar anul viitor va apărea și Bigster-ul hibrid 4x4 cu punte spate electrică.

