Succes major pentru Bigster. Premii importante obținute de modelul de la Dacia în două țări europene: "Car of the Year"

Dacia Bigster, noul SUV compact produs la Mioveni, confirmă succesul mărcii românești pe piețele europene. Modelul a fost premiat atât în Germania, cât și în Marea Britanie, fiind apreciat pentru raportul excelent între preț, spațiu și performanță.

Distincțiile obținute consolidează poziția Daciei ca un brand competitiv în segmentul mașinilor accesibile, capabil să rivalizeze cu producători consacrați din industria auto europeană.

Dacia Bigster a fost desemnată în Germania Car of the Year în secțiunea „Automobile sub 25.000 de euro”, depășind modele de la Hyundai și Citroen, arată profit.ro.

Bigster face impresie în Germania și Marea Britanie

Jurnaliștii de la cele mai prestigioase publicații germane au fost impresionați de Bigster și a spațiului pe care îl oferă, inclusiv în portbagaj, simultan cu nivelul bun al confortului și motorizările economice de care dispune, inclusiv un full-hybrid cu un consum de numai 4,7 litri/100 km, dar și un mild-hybrid cu un consum de 5,5 litri/100 km.

În celelalte secțiuni ale competiției au fost desemnați câștigători Skoda Elroq (Clasa Compactă – cu prețuri de maxim 40.000 de euro), Hyundai Ioniq 9 (Clasa Premium – prețuri sub 70.000 de euro) și Cadillac Vistiq (Clasa Lux – peste 70.000 de euro). De asemenea, în segmentul Performanță câștigător a fost Lucid Air Sapphire. Mare câștigător, care va fi desemnat dintre mașinile care au cele mai multe puncte, va fi anunțat pe 17 noiembrie și nu este exclus ca Bigster să primească marele premiu.

Juriul German Car of The Year este format din 24 de jurnaliști germani și 16 jurnaliști internaționali, care testează mașinile eligibile și acordă puncte fiecărui model după criterii foarte clare, legate de preț, dinamică, design caracteristici tehnice etc. Anul trecut, Mașina Anului în Germania a fost desemnată BMW Seria 5/i5.

În Marea Britanie, Dacia Bigster a fost declarată de jurații competiției The News UK Motor Awards „Mașina de Familie a Anului”, fiind apreciată pentru aceleași calități și caracteristici. În acest concurs, Dacia a mai câștigat în trecut premii cu Duster și cu Spring, la diferite secțiuni.

