Imagini șocante: o Dacia Duster a fost devastată de flăcări în Turul Franței. Cui i-a aparținut mașina VIDEO

Etapa a 14-a a Turului Franței 2022, competiție ciclistă aflată în plină desfășurare, a fost marcată sâmbătă de un incident legat de o mașină Dacia Duster care a luat foc pe traseul cursei.

În timp ce cicliștii din Turul Franței abia începeau etapa care a legat orașele Saint-Etienne și Mende, un vehicul al jandarmeriei franceze a luat foc la 1 km de sosire, pe Cote de la Croix Neuve.

Dacia Duster cu pricina a fost literalmente devastată de flăcări în fața spectatorilor care au asistat șocați. Pompierii s-au deplasat imediat la mașina avariată, iar focul a fost stăpânit rapid.

Din fericire, incidentul nu a produs nicio victimă, în afară de urmele de fum negru rămase pe plantele de pe marginea drumului. Deocamdată n-au fost precizate cauzele acestui incendiu.

A police car caught on fire on the finishing climb in Mende. #TDF2022 https://t.co/PndzuccrAu

📸: @FabianWegmann’s IG Story pic.twitter.com/6MaVK8ypTJ