Ce au descoperit inspectorii ITP din Spania, după ce au verificat Dacia Duster VIDEO VIRAL

Dacia Duster este un SUV ieftin, dar și fiabil, constată experții ITP din Spania. „O mașină eficientă, fiabilă și economică”, este descrierea ibericilor.

Rareori depistează inspectorii ITP probleme la modelele de Dacia Duster, față de alte mașini. Autoturismul produs și în România dispune de unul dintre cele mai fiabile motoare ale mărcii franceze, cu un consum foarte accesibil și o funcționare excelentă.

Dacia Duster e mereu una dintre cele mai bine vândute mașini de pe piața spaniolă în categoria SUV-urilor. Prețul rezonabil, de aproximativ 20.000 de euro, reprezintă un prim aspect motivant pentru șoferi. De asemenea, important de amintit este faptul că producătorul oferă o gamă largă de opțiuni de motorizare: pe benzină, hibride, electrice. De asemenea, clienții pot opta pentru cutie manuală, pentru cutie automată și pentru tracțiune 4x4.

Dacia Duster, pe placul influencerilor de pe TikTok

Duster este pe placul tinerilor și al internauților. De exemplu, o influenceriță britanică, populară pe TikTok a postat recent un clip în care vorbește la superlativ despre Dacia Duster. Mașina extrem de accesibilă în Regatul Unit a impresionat-o pe tânără, care se declară obsedată de autoturismul românesc.

Clipul britanicei a ajuns viral pe TikTok. „Eu pur și simplu iubesc acest Dacia Duster. Am văzut aproximativ 10 astfel de mașini azi și este un semn pentru mine”, a povestit ea într-un clip video postat pe TikTok.

Dacia, sub umbrela francezilor de la Renault

Din 1999, Dacia este o subsidiară a grupului francez Renault. Deși marca Dacia își păstrează identitatea și este asociată cu România, unde are uzine de producție, precum cea de la Mioveni (jud. Argeș), controlul și deciziile strategice aparțin Renault. Totuși, Dacia rămâne un simbol național important și continuă să producă mașini în România. Din acest punct de vedere, continuă să contribuie semnificativ la economia locală.

Uzina de la Mioveni este principala facilitate de producție pentru Dacia. Aici se fabrică modele precum Dacia Logan, Sandero, Duster, Jogger și Spring. Uzina produce atât pentru piața internă, cât și pentru export, în peste 40 de țări. Totuși, mașini Dacia, sub umbrela Renault, mai sunt produse și în: Maroc, Brazilia, India, Columbia și Algeria. Producția Dacia este concentrată în principal în România și Maroc.

