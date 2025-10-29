Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model

Autor: Daniel Groza
Miercuri, 29 Octombrie 2025, ora 09:02
1582 citiri
Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
Soferu circula cu o viteză peste cea omologată pentru Dacia Sandero FOTO Dacia

Un tânăr de 22 de ani din Franța a fost prins de radar conducând o Dacia Sandero cu 189 km/h, depășind astfel chiar viteza maximă declarată de constructor, de 183 km/h.

Incidentul a avut loc într-o zonă aglomerată din centrul Franței, iar polițiștii au luat măsuri dure: șoferul a fost amendat, mașina confiscată, iar permisul suspendat – acesta neavând permis valabil. Cazul evidențiază că încălcările extreme ale limitei de viteză nu sunt comise doar de mașini puternice, ci și de modele accesibile precum Dacia Sandero, cea mai vândută mașină din Europa în prima jumătate a anului 2024, arată Prosport.

Incidentul a avut loc la finalul săptămânii trecute, în zona zona Cher (centrul Franței), iar polițiștii rutieri au înregistrat zeci de infracțiuni de încălcare a limitei de viteză, dintre care 11 au fost cu peste 40 km/h.

Topul vitezomanilor a fost completat de un șofer care conducea un BMW Seria 5 cu 194 km/h, de asemenea pe autostradă. În toate aceste trei cazuri menționate, poliția a luat măsuri dure împotriva șoferilor, cărora pe lângă faptul că li s-au reținut permisele – în cazul celui care îl avea deja suspendat s-a prelungit perioada, le-au fost confiscate mașinile, fiind și amendați substanțial.

Modelul Dacia Sandero este la mare căutare în Europa, fiind o mașină accesibilă ca preț, dar și ușor de condus, înclusiv de persoanele care nu sunt familiarizate cu multitudinea de aplicații ale mașinilor moderne.

Britanicii au descris Dacia Sandero ca pe „o gură de aer proaspăt”, iar în ciuda prețului mai mic, producătorul nu a făcut rabat de la calitate. În 2024, Dacia Sandero a fost cea mai populară mașină din Europa, cu peste 140.000 de exemplare vândute în primul semestru al anului.

Peste un milion de utilizatori discută despre suicid cu ChatGPT, anunță OpenAI. Măsurile luate de companie
Peste un milion de utilizatori discută despre suicid cu ChatGPT, anunță OpenAI. Măsurile luate de companie
Compania californiană de inteligenţă artificială (IA) estimează că aproximativ 0,15% dintre utilizatorii ChatGPT au conversaţii care includ indicatori expliciţi de planificare sau intenţie...
Sumele uriașe pe care le primesc lunar „specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
Sumele uriașe pe care le primesc lunar „specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
În România, pensia medie, conform ultimelor date ale Casei Naționale de Pensii, este de circa 2.770 de lei, dintre care mai bine de 500.000 de români care au lucrat în agricultură primesc...
#Dacia Sandero, #viteza, #radar, #Franta , #Dacia
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Reactia Patriarhiei, dupa ce s-a aflat cati bani a donat Gigi Becali pentru construirea Catedralei Mantuirii Neamului
a1.ro
Cristian Botgros, primele declaratii dupa ce a iesit din coma. Ce a spus nepotul lui Nicolae Botgros:"Nu-mi dadeau sanse la viata"
ObservatorNews.ro
Salariu de mii de euro si cazare gratuita. Tara care cauta muncitori pentru statiunile montane

Ep. 149 - Georgescu i-a lăudat pe Putin și pe...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Creșteri spectaculoase la BVB – TradeVille
  2. Șoferul unei Dacii Sandero a fost prins de radar cu o viteză incredibilă. A depășit chiar viteza maximă declarată de constructor pentru acest model
  3. Peste un milion de utilizatori discută despre suicid cu ChatGPT, anunță OpenAI. Măsurile luate de companie
  4. Sumele uriașe pe care le primesc lunar „specialii” României. Veniturile lor, mai protejate ca oricând. Lista bugetarilor care primesc pensii speciale și sumele încasate
  5. Legea lui Trump împinge SUA spre o criză record. Cel mai mare dezastru din istorie, lipsesc 38.000 de miliarde dolari
  6. Cel mai mare bancher din Rusia anunță: Orbirea conducerii lui Putin ratează ceva crucial, fără asta nu va exista nimic
  7. Xiaomi lansează HyperOS 3: un Android 16 cu „suflet de iOS” și AI integrat prin Google Gemini
  8. Verificarea vârstei cu buletinul pentru accesul la Play Store. Google schimbă regulile pe Android
  9. Apple revine la ideea controversată. iPhone 20 ar putea renunța complet la butoanele fizice
  10. Samsung pregătește o surpriză uriașă. Primul telefon tri-fold, Galaxy G Fold, ar putea fi anunțat în orice moment. Au apărut și primele poze