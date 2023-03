Cu cât se vând Daciile Spring după un an de folosire: "Sunt duse direct în Germania"

Cea mai vândută mașină din România în decembrie 2022 a fost una electrică, lucru care nu a mai fost raportat pe nicio altă piață din Europa.

Dacia Spring este unul dintre modelele care au profitat de creșterea ritmului de producție, marcând un moment important, devenind cea mai vândută mașină din România, pentru a doua oară de la lansarea sa pe piață.

Dacia a înregistrat în ultima lună a anului trecut un record de înmatriculări lunare pentru 2022.

În total, 5.243 de autoturisme Dacia au fost înmatriculate în decembrie 2022, mult peste orice altă lună din anul abia încheiat.

Dintre acestea, mașinile Spring au reprezentat 1.804 unități, un record pentru acest model, care și-a început drumul în octombrie 2021 și a ajuns deja extrem de popular în toată Europa.

"A reușit cineva să vândă la prețurile cerute?"

Unii dintre proprietarii de Spring scot mașina la vânzare după un an de folosire. O temă de discuție legată de prețul pe care îl cer aceștia a fost lansată pe Facebook.

Ads

"Mulți ați postat că vindeți mașina.

A reușit să vândă cineva mașină de 1 an la 8000-10000 km la prețurile cerute de 12.000-13.500 de euro?", a întrebat un șofer pe grupul Dacia Spring România.

"Sunt duse direct în Germania"

În comentarii, mai mulți proprietari s-au referit la prețurile de vânzare.

"S-au vândut si la 14K. Depinde ce răbdare ai.

De obicei cele pe la 12K sunt duse direct in Germania și vândute pe 15-16K minim.

Momentan lumea aștepta să înceapă programul rabla + si speră să prindă una din cele care au rămas pe stoc (la preț bun), de la comenzile care nu au prins voucher, deci sunt mai puțini cumpărători pentru moment.

După ce revine programul, cei care realizează că au de așteptat intre 6 si 8 luni după una nouă, sau vor range mai mare dar nu vor mașina cheală, o să cumpere SH varianta de 45hp."

Ads

"Francezii le iau de noi cam cu 17k deci foarte probabil ca se vând lejer la noi cu 13-14k in funcție de km."

"Este plin olx-ul de ele în jur de 170 bucăți pe toată țara dar care se reactualizează vechile anunțuri, din ce urmăresc eu nu se prea vând, mai apare câte una avariată ușor la 9000 euro sau pentru acumulator dar în rest stau bine mersi la vânzare ca în vitrină, acuma o să apară Springul cu unele update mai ales la cp de la 45 la 65 ceva bun de făcut liniuțe în oraș."

"Și eu vreau s-o dau cu 10.000, cu set de jante încălțate cu Continental, cotieră, scut metalic, fără antecedente!"

"10K bănuiesc că sunt kilometri nu? Ps. Treaba ta, dar o să ai multe mesaje private dimineață"

"Un coleg de serviciu a vândut-o la 13k, cu vreo 15k km. Cumpărătorul zicea că o va exporta în vest."

"12000 Km. 12000 E vândut astăzi."

"Care ar fi motivele vânzării?"

"Eu am avut oferta în octombrie anul trecut de 13800 euro și am refuzat."

"Care ar fi motivele vânzării?"

"De la "am simțit gustul electricelor și acum îmi dau comandă de Tesla sau Megane" la "am crezut că o să merg gratis" sau "am nevoie de bani, AKA am dat ultimii bani pe o mașină și oricum o vând pe profit"."

"Știu cel puțin 3 oameni care le-au vândut la 14-15 k, nu toți specialiștii ăștia care dau reacție cu haha, câinele latră, ursul se plimbă."

"13.500, 37.500 km."

Ads