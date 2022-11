Anunțul unui șofer de Dacia Spring după ce i-a luat foc mașina: "Iată-ne după un an, la stația de încărcare"

Interesul românilor pentru mașini electrice a crescut în ultimul an, iar mulți au ales Dacia Spring datorită prețului mic.

Modelul electric de la Dacia se bucură de succes și în Europa. Unii șoferi se declară mulțumiți de alegere, în timp ce alții au ghinion și descoperă probleme ale mașinii.

Este cazul unui italian a cărui mașină a luat foc în timp ce era la încărcat, la un an de când a cumpărat o Dacia Spring, după cum a anunțat într-o postare pe Facebook.

"Iată-ne după un an, la stația de încărcare", a scris acesta pe grupul Dacia Spring Italia.

"Știu doar că se încarca și a luat foc", a completat acesta în comentarii.

Reacțiile proprietarilor de Dacia Spring

"Poate că ar fi cazul ca producătorul să investigheze puțin problema. După părerea mea, Springul nu era pregătit să fie pus pe drumuri, prea multe compromisuri. Ca de exemplu cablul de sub caroserie, care nici măcar nu are protecție, dar care se fixează cu cleme. Bateria care nu are nici un tip de răcire. Ar mai fi multe alte lucruri de scris. Bineînțeles, pentru a da o mașină electrică de serie la un anumit preț (care oricum nu este ieftin), economisești undeva. Astfel de evenimente se întâmplă și cu mașinile termice, dar cu greu, dacă sunt bine întreținute. Debutul unui incendiu pe o mașină termică poate fi ținut sub control. Cu mașina electrică, nu poți face nimic."

"Mașina este în garanție. Aș începe prin a suna la numărul de asistență Dacia pentru a o transporta la un dealer Dacia, ca pentru orice altă defecțiune. Apoi au posibilitatea de a o repara sau înlocui."

"Lucrul care este important de știut și cât mai curând posibil este poziția luată de Dacia: dacă acest eveniment a avut loc este pentru că circuitul de control al încărcării și descărcării (BMS) nu a funcționat sau este defect și dacă acesta este comun tuturor modelelor, producătorul trebuie să emită o rechemare corectivă!

Prin urmare, vă rugăm să ne țineți la curent cu evoluțiile sau să mă contactați în privat pentru clarificări suplimentare!

Între timp, îi invit pe toți, dacă nu au făcut-o deja, să-și extindă acoperirea de asigurare pentru a include incendiul!"

"Au ars ele Tesla și mașini cu pretenții...Probleme pot apărea oricând și la orice model.

Sunt curios dacă ai aflat motivul. Deși, pare că are tot botul total topit, deci nu cred că a plecat de la baterie.

A fost și la noi una cu botul afumat, tot de la un încărcător public aparent. Contactele imperfecte sunt periculoase."

"Waw, panică, panică a ars un Spring (două până acuma), la mine fosila era să ia foc, din senin, îmi sare afară furtunul de retur de la motor, plin motorul de motorină și pe sub unde era dpf-ul și evacuarea tot motorină, noroc că nu am mers mult și când m-am dat jos am simțit miros, trebuia un scurt sau să își facă regenerare și adio, scăpam de diesel, dar, mno, e Ford, proprietarii de Ford știu că mașinile lor iau foc mai repede că altele da mno e “normal “ și nu se mai mediatizează fiecare incendiu. Casco pe Spring și scăpați de stres."

