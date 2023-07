Încă o Dacia Spring a luat foc: "A pornit brusc și fără degajare de fum. După ce s-a calmat am răsturnat mașina să tăiem cutia bateriei"

Încă o Dacia Spring a luat foc la două luni după primul incident de acest fel din țara noastră.

Incendiul ar fi pornit sâmbătă, 22 iulie, în Cluj, potrivit unui anunț postat pe Facebook.

"Sâmbătă dimineața la Cluj a luat foc acumulatorul la o mașină din luna 12.2022. Mai știe cineva cazuri de Spring care au luat foc dupa cel din Timis?", a scris un român pe grupul Dacia Spring România.

"Incendiul nu a permis apropierea de mașină. A pornit brusc și fără degajare de fum. Și eu am Spring și am dirijat colegii la stingere. După scoaterea banchetei trebuie înlăturat acel capac de acces la baterie pe care poți băga apă. Doar în cazul în care nu e declanșat incendiul în faza de fum te poți apropia. Cutia în care este bateria este din tablă foarte groasă. Am controlat focul de la distanță și după ce s-a calmat am răsturnat mașina să tăiem cutia bateriei. Din păcate nici ISU nu are procedura de stingere, doar scufundarea mașinii în container cu apă", a adăugat autorul postării.

Incidentul a fost comentat de membrii grupului. Mulți sunt de părere că procentul mașinilor electrice de la dacia implicate în astfel de incendii rămâne extrem de mic. Unii au amintit primul caz, petrecut în Timișoara.

"Asta e a treia deja"

"Nasol de stins.... ar fi interesant ce a rezolvat și persoană din TM cu cei de la Dacia. Oare acoperă garanția daunele provocate de un incendiu la acumulator? Suntem mulți care nu avem CASCO și ar fi bine de știut."

"În cazul meu DACIA NU ÎȘI ASUMĂ NICI O VINĂ! Banii i-am recuperat prin CASCO! Sunt primul nefericit din România! În cazul meu mașînă s-a aprins cu familia mea înăuntru! Soția și copilul meu. Compania Dacia o scaldă într-un mod ABJECT! Din momentul în care fumul s-a propagat de la acumulator, în 15 minute mașina electrică era distrusă complet. A existat timp pentru autoevacuare. Ce fain era dacă mașina ar fi fost parcată în garajul casei. Ardeam că șobolanii", a răspuns proprietarul primului Spring ars.

"Avocat și în tribunal. Dacă concluzia pompierilor e că incendiu a pornit de la sistemele mașinii, nu au nici o șansa. Ideea este că tu ai fost despăgubit de Casco și ai scăpat cel mai simplu și în cazul asta Dacia cel mult niște daune morale mai plătește și la ce sume se dau la noi, poate e 1000€ și nu îți merită efortul. Este un caz cu un id3 care a făcut ceva scurt în timpul alimentării și a stricat și stația. WV a zis că nu e vină lor și că reparația mașinii e 8000€, dar după o vreme și ceva presiune, a reparat mașina pe gratis. Nu știu cu stația ce s-a rezolvat."

"Recent a ars un EQS sau EQE în SUA. Casă a luat foc. Mercedes e obligată să îi returneze banii și reconstrucția casei. Scrie-le frumos la ANPC, explică-le situația și spune-le că mașînă era în garanție. Dacă tu ți-ai folosit casco, o să fi penalizat la următoarea mașînă. Cere-le că Dacia să achite către Casco dauna respectivă + niște daune materiale până când îți vine o altă mașină."

"Las aici modul de stingere/inundare a bateriei la Spring. În cazul/momentul în care flăcările permit accesul. Pompierii ar trebui să știe deja asta."

"Asta e a treia deja. Una în Timișoara, aceasta din Cluj, alta în Italia."

La 150.000 de modele vândute reprezintă 0.001℅

"Eu am un Spring din primul lot din 2021, absolut nici o problema electrică până acum. Doar rulmenții pe spate vor trebui schimbați pe garanție dar asta e un defect din fabrică cunoscut. Mă gândeam să o vând să iau modelul nou, însă la ce probleme văd că au loturile noi."

"Oameni buni, câte mașini termice au luat foc de la modele ieftine la de lux?

Au fost două în țară din 10.000 vândute între 2021/2022 adică 0.02%. Faceți casco să stați liniștiți pt 2400 lei pe an și mașină asigurată la 24000E!"

"La 150.000 de modele vândute reprezintă 0.001℅"

"Ar trebui să te orientezi spre cei de la Dacia cu niște procese și avocați buni, nu pentru despăgubiri și bani, ci în primul rând pentru faptul că, din câte am văzut în media și aici, cei de la Dacia nu vor să își asume absolut nimic ceea ce este halucinant iar nu în ultimul rând pt faptul că va afectează pe viață (pe ține și familia) un incident de genul și faptul că putea fi mult mult mai urat, cum ai zis să se putea întâmpla în garajul casei, într-un subsol de Mall sau parcarea subterană a unui bloc comun sau chiar în mers...

Și da, făcută o publicitate în mass-media, în cazul acesta, să știe toată lumea exact punctul lor de vedere!"

