Bilanțul unui șofer după 12.000 de kilometri cu Dacia Spring. "Când trec pe lângă benzinării, scuip în sân și-mi fac cruce"

Tot mai mulți români sunt interesați de achiziția unei mașini electrice, însă unii amână o decizie descurajați de prețurile mari sau de stațiile de încărcare insuficiente, în timp ce alții documentează subiectul.

Un român care a cumpărat o mașină electrică de la Dacia a făcut bilanțul după ce a condus-o 12.000 de kilometri. Șoferul se declară mulțumit de autovehicul, după cum a scris într-o postare pe Facebook.

"După 12.000 km constat că Dacia Spring este o mașinuță estrem de versatilă și economică: 8 lei/100km (încărcat acasă, contract Hidroelectrica), ideală pentru oraș și navete scurte. Te chinui puțîn la drumuri lungi dar, merită pentru economiile pe care le faci în restul anului: 98%. Cazul meu: soția nu are permis și, o termică in plus nu se justifică", a scris șoferul pe grupul Dacia Spring România, de pe Facebook.

"Cu Spring-ul nu mă încumet să fac drumuri lungi"

Și alți posesori de Dacia Spring se declară mulțumiți de mașină, însă unii subliniază că o folosesc doar în oraș sau pe distanțe scurte.

"Pentru drumuri lungi se poate închiria o fosilă, eu așa intenționez să fac după ce vând a 2a mașină. Cu Spring-ul nu ma încumet să fac drumuri lungi, din rațiuni de siguranță în primul rând."

"Noi mai păstrăm o fosilă (la propriu) de Logan pentru maxim 2 drumuri lungi pe an (până când or mări de 10 ori impozitul pentru ea), facem o asigurare pe o lună când o folosim. În rest, 99,9% folosim "trotinetă" electrică, e o mașină ideală pentru oraș și o rază de 200 de km în jurul domiciliului. Încărcare acasă 50% (Hidroelectrica, 0,75 lei/kWh) și 50% gratuit la Kaufland. Costuri cam de 10 ori mai mici față de fosilă, amortizarea prețului de 8.000 euroi in maxim 5 ani."

"Am fost cu Springul, de la Tg. Mureș la Oradea, săptămâna trecută, am prins mama furtunilor dincolo de Huedin, prin munți. Mi-a ajuns apă la nivelul ușii, într-o parcare, dar nu a intrat la baterie. S-a comportat mașinuța mai bine că noi, oamenii.

În weeekend am mers cu benzinarut de la Mureș la Reșița. I-am dat pe autostrada 140, și am scos pe tot drumul un consum total de 65l de combustibil, 100 de euro.

Cu banii ăștia încărcam electrică 2 ani."

"Când trec pe lângă benzinării, scuip în sân și-mi fac cruce. Am trecut și eu pragul de 10.000 de km, îi calculez în litri x 8 lei."

