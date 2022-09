Șoferiță de Dacia Spring: "Până acum am lăudat mașina. Răbdarea noastră a ajuns la capăt și probabil vom căuta avocați și juriști"

Automobilul electric Dacia Spring, unul dintre cele mai cerute vehicule electrice din Europa, a înregistrat cea mai agresivă creștere de prețuri consemnată la un autoturism în primul an de la apariția de piață.

Produsă în China și vândută sub marca Dacia, mașina are acum un preț mai mare cu 4.900 de euro, la doar un an de la lansare, pe fondul cererii foarte mari și a imposibilității uzinei de a livra mai multe produse.

Scumpirea din luna iunie a adus încă 500 de euro la prețul de bază al mașinii, iar cea de pe 1 august - încă 400 de euro.

La lansare mașina costa 18.100 de euro în România, în cea mai scumpă configurație (Comfort Plus).

Este contextul în care o româncă a relatat cazul familiei sale, care a plătit avansul pentru 3 mașini Dacia Spring. Soțul acesteia a plătit un avans, însă la livrare prețul a fost mai mare decât cel convenit inițial, în urma scumpirilor, după cum a scris femeia pe Facebook.

"Dacă până acum am lăudat mașina, ce o folosim zilnic pe toate drumurile, acum vine o poveste cu gust amar și repulsie ...

Povestea începe prin primăvară, când soțul meu, având cont pe site-ul vânzări dacia.ro a cumpărat în zile diferite 3 Springuri pentru cei apropiați, pentru mine una, pentru mama una și pentru socrul meu una, comenzi online cu livrare rapidă, cu avans 500 euro, prețul total fiind aprox 9500 euro cu program rabla.

Dealerul a refuzat total prețul din comandă, cel mai mic preț care am convenit a fost aprox 10.200 euro, cu 700 euro peste prețul din comandă.

Am sunat la vocea clientului aproape zilnic timp de 2 săptămâni să îmi confirme prețul din comanda online, și după 2 săptămâni de telefoane și nervi răspunsul lor a fost "eroare sistem".

M-am dus la ANPC cu soțul și am depus reclamație pe numele soțului, cel care a comandat mașinile pe vânzări dacia.ro pentru cei din familie."

Prețul mașinilor la livrare

"Între timp a venit prima mașină, cu factură 10.200 euro, achitat și ridicat.

A venit a două mașină, ridicată cu 10.200, cu mențiuni pe factura de achiziție că nu sunt de acord cu prețul."

Răspunsul ANPC

"A venit și răspunsul ANPC, unul halucinant, că reclamația nu se face prin interpuși. Ce??? Păi reclamația e făcută de cel care a comandat mașinile.

Voi face atunci 3 reclamații pe numele utilizatorilor, adică eu, mama și socrul, ce tâmpenie!

A treia mașină e pe drum, nu știu ce preț voi avea pe factură, vocea clientului a avut o tentativă de stingere a reclamației, dar nimic concret.

Singura mea pretenție este să plătesc fix prețul din comanda online pentru toate cele 3 mașini.

Dacia m-a păcălit de 2 ori, o consider înșelăciune, aștept să văd cu cât îmi vinde Dacia și a treia mașină comandată.

Deja răbdarea noastră a ajuns la capăt și probabil vom caută ceva avocați și juriști, avem dovezi din comenzile online, dovezi la ridicarea mașinilor.

Din bun simt nu am dat numele din contul vânzări dacia.ro, numele celor din familie, numele dealerului, numele persoanelor anpc, numele celor care am vorbit la vocea clientului, dar sunt toate în dovezi.

Aștept recomandări de avocați și juriști în demersurile noastre viitoare, rușine DACIA.

Sper ca cineva din conducerea Dacia să vădă postarea, sau chiar Renault Franța, le dau dreptul să își spele rușinea și stingerea conflictului", a scris femeia pe grupul Dacia Spring România.

"Ați înțeles greșit"

Unii dintre cei care au comentat la postarea au explicat situația.

"Cred că ați înțeles greșit. Mașina nu costă 9500 (poate "19000"), acela era prețul estimat la momentul respectiv în baza programul Rabla 2021. Cum mașina a ajuns în 2022, reducerea se calculează în baza programului rabla 2022. Însă prețul mașinii a rămas tot "19000", doar redurecea este mai mică, respectiv prețul final mai mare (10200). Sunt convins că pe factură va apare prețul întreg. Și eu am fost in aceeași situație."

"Depinde când ați plătit avansul și când ați dus actele, și eu am pățit am cerut oferta iar peste o săptămâna când aveam actele de la fisc și m-am dus cu ele era mai scumpă cu 400 euro."

"Puțin probabil să se fi schimbat prețul total al autovehiculelor, mai degrabă s-a schimbat valoarea tichetului rabla in cazul electricilor. Clauzele pt tichetul rabla s-au schimbat începând cu 03.02.2022."

"Depinde mult când este făcută comanda și cum a fost aplicată reducerea rabla, și eu am comandat la 17000 euro dar a fost aplicată Rabla de anul acesta și am plătit fix jumătate."

"Vorbiți de prețul redus 10200..9500 euro...acesta se poate schimba în funcție de programul Rabla. Care este prețul întreg la care s-a făcut comanda? Scădeți Rabla Plus și vedeți prețul final. Eu aveam 8287 euro în comandă pe 25 octombrie. Am plătit aproximativ 9400 euro. S-a modificat programul Rabla 2022 când nu se mai putea cumula Rabla Plus cu clasic"

