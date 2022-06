Românii care au cumpărat modelul electric de la Dacia își împărtășesc părerile după ce au primit mașina.

Unii se declară mulțumiți de achiziție, alții au descoperit probleme încă de la început.

Este cazul unui român care a explicat ce îl nemulțumește, într-o postare pe pagina Dacia Spring România.

"Chiar după ce am primit mașina am fost surprins de lipsa etanșeității, gradul redus de antifonare, vâjâitul pe la uși în mers la viteze peste 60km/h. La uși pe cheder am văzut praf depus în zona limitei de contact cu ușa. Pe undeva citisem de chedere suplimentare la uși, capotă, și aș dori să dezvoltăm acest subiect. Mă gândeam chiar și la chedere pentru etanșarea părții de jos a ușii. Ce fel de chedere ați "improvizat"? Aștept comentariile dumneavoastră", a scris acesta pe Facebook.

Ce soluții i se recomandă

"Din clipa în care am primit-o dealerul mi-a oferit încălzire în scaune și blindaj făcute de om de-al lor."

"Sincer acum, dar de garanție ați auzit? ANPC, etc?

Mi se pare ridicol să iei o mășină nouă și să plouă în ea sau să îi mai bag niște vată că să stea etanșă ușa. Pe bune oameni buni, mergeți la Dacia și dați-le cu mașina de cap. Nu se rezolvă, există autorități. Și credeți-mă pe cuvânt că amenzile de și le vor lua vor fi chiar de domeniul SF."

"Chedere de la Dedeman. Se taie pe jumăte și dublezi lungimea."

"Lasă mașina așa cum a venit, cât este în garanție ceva modificări poți, mai târziu după ce se pune pe făgașul normal, cu piesele de schimb că e o problema mare la Dacia cu piese schimb pentru spring. Sau poți întreba la Dacia dacă se poate face ceva în privința aceasta. Mie mi-au montat scut metalic atât altceva, nu. Mi-am montat o cotieră și cam atât cât este în garanție."

"O să ne sară noroiul pe ochi într-o mașină de 20000 de euro."

"Eu nu știu dacă ați avut ghinion sau poate aveți așteptări prea mari. Mă așteptăm la o experiență horror de cum am luat-o, citind atâtea review-uri negative, dar nu mi se pare nici zgomotoasă, nici îngrămădită, nici inconfortabilă la condus, și am 185. Am fost la drumuri de câteva sute de km cu ea, nu o simți ca o mașină de lux, dar din A în B e chiar plăcută la condus."

"Tot la fel mă aștept și eu - chedere, noroi dedesubt, pneuri, zgomote, scârțâieturi, protecții peste protecții, chiar încep să mă întreb înainte de a o lua dacă are volan, sau să caut și din acela pe Aliexpress, sau poate mi-l va oferi dealer-ul."

"Mașina e așa cum ați văzut-o, principalul avantaj este economia și prețul. Ceea ce se mai scrie pe aici reprezintă mici deficiențe ce le discutăm și încercăm să îmbunătățim un produs, dacă se poate. Da, merge și așa, unii dintre noi suntem mai sensibili. Și alte mașini au minusuri, aici știm de Spring."

