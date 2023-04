Profitul obținut de un șofer care și-a vândut Dacia Spring după mai puțin de 2 ani de utilizare: "Se va duce în Franța, să servească o domnișoară"

Mulți dintre șoferii care au cumpărat modelul electric de la Dacia s-au declarat mulțumiți de achiziție datorită prețului mic.

Unii au început să vândă mașina, la doi ani de la lansare, fie pentru că i-au nemulțumit diferite probleme ale mașinii, fie că au nevoie de un autoturism mai mare.

Sunt și cazuri în care proprietarii urmăresc să vândă mașina cu o sumă mai mare decât cea plătită în urmă cu doi ani.

Un român a anunțat ce preț a obținut pe Spring-ul vândut unei tinere în Franța, precizând că a fost mulțumit de mașină, dar că acum are nevoie de o mașină de familie, după cum a scris pe grupul Dacia Spring România.

"Final de poveste

Oameni buni, în urmă cu 2 zile am vândut Springul. Cumpărat pe 26.10.2021, parcurs 27.600km cu grație și cost sub 10 ron/ 100 de km. M-a slujit cu credință, nu m-a lăsat baltă niciodată (nici când cu 0% am mai parcurs 17 km în ploaia din București, 1h 20m în trafic). M-a salvat în pandemie, m-a salvat și după.

Am cumpărat Springul cu 8000 eur plus o rabla (700 eur). L-am vândut cu 10.200 după 27.600km. Se va duce în Franța, să servească o domnișoară.

Nu mi-a făcut nicio problemă de niciun fel- mecanică, electrică sau de trafic. Dar am nevoie de o mașină de familie, căci suntem 6.

Cu această ocazie vă mulțumesc pentru îndrumări, sfaturi și gânduri bune. Să dea Domnul ca Spring-urile să vă servească și pe domniile voastre măcar cum m-a servit al meu pe mine", a scris acesta pe Facebook.

În comentarii, acesta a precizat cât a cerut inițial și în cât timp a reușit să vândă mașina.

"Am pornit de la 11.500 negociabil și am scăzut în cca 2 săptămâni la 10.750 negociabil. Anunț sponsorizat pe Autovit și OLX, cca 20 eur. M-a sunat cineva de la Vector Autotrading, voia să îl ia cu 10.000. Am negociat și ne-am înțeles, i s-a părut o mașină cinstită. E greu să vinzi peste 10.000".