Răspunsul primit de la Dacia de românul al cărui Spring a luat foc în mers: "Nu își asumă nicio vină". Ce mașină a decis să cumpere cu banii primiți de la asigurător FOTO

Un român a anunțat în luna mai că mașina Dacia Spring deținută de familia sa a luat foc în primăvară, în timp ce era condusă de soția sa. În autoturism se afla și fiul celor doi în momentul izbucnirii incendiului.

Câteva luni mai târziu, pe 3 noiembrie, proprietarul a făcut public și răspunsul pe care l-a primit de la Dacia în urma investigării incidentului.

"Dacia nu își asumă absolut nici o vină"

"Având în vedere incidentul din data de 12.05.2023 când autoturismul proprietate personală marca Dacia Spring a luat foc în mers, în mașină aflându-se soția și copilul meu, am decis să postez public răspunsul primit de la Mioveni, astfel încât să cunoască absolut toată lumea poziția unei "companii de top" față de un incident de asemenea amploare.

Pe scurt, Dacia nu își asumă absolut nici o vină și pot să vă spun cu mâna pe inimă că în tot acest timp mi-au scos peri albi, purtându-se cu mine într-un mod abject și total neprofesionist.

La ultima întâlnire avută cu "așa zișii ingineri" de la Mioveni m-au întrebat foarte mirați ce pretenții să mai am de la compania Dacia, având în vedere că mi-am recuperat banii prin polița Casco.

Ads

Știind că "fierul de călcat" se afla la jumătatea perioadei de garanție și realizând imediat că nu reușeam să mă fac înțeles, le-am spus încet și pe silabe ca să priceapă inclusiv dânșii, că polița Casco mi-am achitat-o de unul singur, din bănuții mei. Nu îmi aduc aminte să-mi fi spus vreodată compania Dacia că îmi achită o cotă parte din polița Casco, în caz că "fierul de călcat" îmi va lua foc în mers. Având în vedere că povestea este extrem de lungă și ar fi muuult de scris, dacă sunt doritori printre dvs. pentru a oferi detalii legat de întreaga procedură, timpul pierdut alături de "inginerii Dacia" și de discuțiile purtate cu aceștia, îmi puteți trimite întrebări aici în postare, și eu vă voi răspunde.

Menționez de asemenea că procedura ce a implicat constatarea preliminară neinvazivă a fost efectuată în atelierele unei reprezentante Dacia din mun. Timișoara, de către o echipă "de ingineri" în lipsa mea, deși fusesem invitat de către Vocea Clientului" să particip și eu, stabilindu-se de comun acord inclusiv o dată. Însă la momentul prezentării mele pentru a se efectua acea constatare, mi s-a spus într-un mod sec că nu mai este nevoie de prezența mea și că inspecția fusese deja efectuată.

Ads

Era să uit, am fost acuzat de un posesor de 3 "fiare de călcat" că mă victimizez și că dumnealui are poliță facultativă Casco pentru fiecare dintre cele trei "electrocasnice". Cu permisiunea dvs, îmi permit să îi răspund aici.

Am primit de la asigurător suma de 15.600 de euro după acest incendiu, bani cu care aș fi putut cumpăra încă două "fiare de călcat", însă am preferat să investesc acești bani într-o mașină clasică pe combustibili fosili. Atât de mulțumit am fost de Spring!", a scris acesta pe grupul Dacia Spring România.

Ads