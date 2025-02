Un român pasionat de mașinile istorice anunță că va călători cu un automobil Dacia 1300, care îi aparține, pe faimosul drum Route 66 din Statele Unite. Va merge până în California, apoi se va întoarce acasă, în România.

Anunțul privind această expediție a fost postat pe Facebook la data de 6 februarie 2025. Contul de Facebook pe care a apărut anunțul i-ar aparține unui român, Eduard Palaghiță, care, în decembrie 2024, a călătorit cu Dacia 1300 prin New York și care a adus din Europa în SUA foarte multe mașini Dacia, ARO sau de alte mărci, inclusiv pentru reclame.

În septembrie 2024, un festival al mașinilor românești a fost organizat în statul Michigan. Apoi, la 1 decembrie 2024, în cinstea Zilei Naționale a României, șapte mașini Dacia au circulat prin New York.

„Transportăm această Dacia 1310 din România la New York. De aici, va merge într-o călătorie de-alungul SUA, pe Route 66. Apoi o să o transportăm din California în România. Este un lucru foarte special pentru că eu sunt persoana care a importat prima Dacia în SUA în 2015 și singurul care a mers cu Dacia pe Route 66, un an mai târziu. Proprietarul mi-a spus că eu l-am inspirat și nici că am putut fi mai bucuros. O să postăm aici noutăți despre această călătorie” a scris pagina Wheels for Reels.

În privința mașinii care va merge pe Route 66, ea este o Dacia 1310 înmatriculată, deocamdată, în Satu Mare, care i-a aparținut omului de afaceri Ovidiu Pop.

Din fotografiile postate pe Facebook reiese că mașina a fost supusă unui proces de recondiționare și tuning, remarcându-se proiectoarele cu LED precum și volanul și scaunele îmbrăcate în piele albă.

Recent, Ovidiu Pop a mers cu un Ferrari în Finlanda, să vadă cum se comportă mașina la -21 de grade Celsius

