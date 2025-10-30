Dacia anunță lansarea unui nou SUV, după succesul obținut cu Bigster. Producătorul auto vrea mai multe mașini hibride

Autor: Daniel Groza
Joi, 30 Octombrie 2025, ora 07:37
dacia lansează un nou SUV după Bigster/ FOTO: Dacia

Dacia își consolidează ofensiva în segmentul C, anunțând lansarea unui nou model la jumătatea anului 2026, imediat după Bigster. Producătorul român, parte a grupului Renault, confirmă totodată planurile pentru un model complet electric fabricat în Europa și extinderea versiunilor hibride la aproape toată gama. Strategia mărcii vizează menținerea accesibilității, dar și alinierea la tendințele de electrificare și eficiență energetică din industria auto.

„În ceea ce privește al doilea model din segmentul C, așa cum ați menționat, confirmăm ceea ce am spus, îl vom realiza. Vom face lansarea la jumătatea anului 2026”, a declarat Mihai Bordeanu, managing director la Dacia Brand South Eastern Europe & country head România, pentru Economedia.

Planurile companiei vizează modul în care se pot construi și dezvolta în viitor mașini mai ușoare, arată Frank Marotte, noul director de marketing, vânzări și operațiuni al Dacia.

„Am făcut acest lucru cu modelul Bigster, care este cu 150 de kilograme mai ușor decât media concurenței. Trebuie să facem acest lucru în viitor și pentru alte siluete, pentru alte modele pe care le vom dezvolta, deoarece, pe lângă designul orientat către costuri, designul orientat către greutate este o rețetă pentru a reduce emisiile de CO2 și consumul cu același tip de motoare”, a declarat el.

Mai multe mașini hibride

Producătorul român deținut de Renault va continua modernizarea și electrificarea gamei: toate modelele, în afară de Logan, vor avea versiuni hibride.

„Vom avea oferte hibride pentru toate modelele, începând cu Sandero, iar acest lucru reprezintă cu siguranță o valoare adăugată pentru brand. Istoric, Dacia a dorit să rămână cea mai accesibilă marcă de pe piața europeană. Dar Dacia dorește să fie, de asemenea, în deplină concordanță cu noile tendințe în materie de tehnologie și, în special, în materie de energie. Așadar, trebuie să ne electrificăm modelele”, a declarat Frank Marotte.

Loganul va rămâne o excepție, România fiind principala sa piață, deși compania planifică inovații inclusiv pentru acest model. Tot line-up-ul Dacia a contribuit la creșterea de vânzări raportată de companie până acum în acest an, dar modelul Bigster este de referință în ceea ce privește valoarea adăugată față de anii precedenți, susține reprezentantul companiei.

