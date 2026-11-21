Grupul Renault ia în calcul posibilitatea ca modelul Dacia Duster să fie fabricat și în Spania, la uzina din Valladolid, în contextul scăderii producției de la Mioveni. Christophe Dridi, vicepreședinte al constructorului auto francez, a declarat că fabrica spaniolă dispune de capacitatea tehnică necesară pentru asamblarea SUV-ului românesc.

Uzina Dacia de la Mioveni traversează o perioadă dificilă, după ce ritmul de producție a scăzut considerabil față de anii precedenți. Dacă în 2019 fabrica depășea 350.000 de automobile produse anual și funcționa în trei schimburi, în prezent activitatea a fost redusă la aproximativ două schimburi și un sfert, potrivit publicației Motor.es

Potrivit datelor prezentate de publicația spaniolă, la Mioveni sunt fabricate zilnic aproximativ 1.062 de autoturisme, deși capacitatea obișnuită este de 1.300 de unități.

În prezent, fabrica românească produce doar modelele Duster și Bigster, după ce asamblarea automobilelor Sandero, Logan și Jogger a fost transferată către alte unități ale grupului, din motive de competitivitate.

Dacia Duster ar putea fi produsă la uzina Renault din Valladolid

Christophe Dridi a explicat că fabrica spaniolă reprezintă o posibilă alternativă pentru producția modelului Duster, având în vedere asemănările tehnice dintre acesta și Renault Captur, deja fabricat la Valladolid.

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„La Valladolid se produce Captur, model care poate fi comparat cu Duster, sunt similare. Nu mă refer la design, ci la perspectiva industrială. Dacă pot produce Captur acolo, imaginați-vă că ar putea produce și Duster”.

Reprezentantul Renault a precizat că uzina de la Mioveni nu mai beneficiază de avantajele de competitivitate din trecut. În același timp, cererea pentru anumite modele a scăzut, iar concurența constructorilor chinezi pune presiune suplimentară asupra producătorilor europeni.

Printre alternativele analizate se numără și fabricile din Maroc, Turcia și India, însă acestea prezintă limitări legate de capacitatea de producție, tipurile de automobile fabricate sau amplasarea în afara Uniunii Europene.

În Spania, Renault deține două uzine importante. La Valladolid sunt produse modelele Captur și Symbioz, în timp ce fabrica din Palencia asamblează Austral, Espace și Rafale.

Ce se va întâmpla cu fabrica Dacia de la Mioveni

Deocamdată, Renault nu a anunțat oficial transferul producției Duster în Spania. Totuși, declarațiile conducerii grupului ridică semne de întrebare privind viitorul uzinei din România.

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Katrin Adt, șefa Dacia, a precizat că închiderea fabricii de la Mioveni nu este luată în considerare, însă compania nu are, în prezent, proiecte noi de anunțat pentru această unitate.

Nici situația uzinei din Valladolid nu este lipsită de dificultăți. Producția acesteia ar fi scăzut cu aproximativ 20%, pe fondul concurenței tot mai puternice din partea constructorilor chinezi.

În paralel, Grupul Renault pregătește investiții de 600 de milioane de euro în Spania, pentru perioada 2026-2030. Planurile includ producția a cinci modele la fabricile din Valladolid și Palencia, dintre care două electrice, precum și dezvoltarea unei noi linii de producție pentru baterii.

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