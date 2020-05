Cat a ajuns sa coste noul Duster in India: "Cresterea de pret e un pic absurda"

Ziare.

Noul model respecta standardele de poluare BS6 si e disponibil doar pe benzina.Chiar daca nu ofera dotari in plus, Duster are un pret mai piperat cu 50.000 de rupee (aproximativ 600 de euro), ceea ce-i nemultumeste pe jurnalistii auto din India."Noua Dacia nu vine cu nimic in plus la capitolul dotari si din acest motiv cresterea de pret e un pic absurda", noteaza publicatia AutoFreak 849.000 de rupee (aproximativ 10.400 de euro) e pretul de pornire pentru noul Renault Duster in India.In India, Duster e comercializat sub brandul Renault si ofera o singura motorizare, 1.5 benzina cu 106 cai putere.I.G.